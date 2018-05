Gareca no armará en Perú una lista de 35 futbolistas

El entrenador argentino Ricardo Gareca no utilizará todo el cupo que habilita la FIFA para armar la lista primaria de futbolistas seleccionados para la Copa del Mundo de Rusia 2018.



Gareca no llegará a los 35 jugadores que permite nominar la FIFA en esa lista inicial, porque su intención es la de reducir lo máximo posible ese grupo.



Según lo indicó Antonio García Pye, gerente de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol, el cuerpo técnico de la selección peruana "tiene la intención de reducir la lista de preseleccionados lo máximo posible y sólo llamar a los que tengan más posibilidades de integrar la lista final".



De esta manera, el entrenador solamente trabajará con los jugadores que llama habitualmente y no convocará a otros para generar falsas expectativas. "El profesor (Gareca) se las arreglará con los futbolistas de siempre", informó el dirigente.



Algunos medios en Perú creen que serán unos 27 futbolistas los que manejará en los comienzos Gareca para llevar al Mundial.



Perú, que volverá a un Mundial después de 36 años, está encuadrado dentro del grupo C. El equipo incaico debutará ante el representativo de Dinamarca el sábado 16 de junio en Saransk. Luego se enfrentará al combinado de Francia (jueves 21, en Ekaterimburgo) y con su par de Australia (martes 26, en Sochi).

a los 39 años Pizarro no pierde las esperanzas

Claudio Pizarro , a pesar de sus 39 años, no pierde las esperanzas de representar a la selección peruana en Rusia 2018 . El veterano artillero, en conversación con el portal en español de la Bundesliga, reveló que todavía tiene intenciones de defender los colores de la bicolor.



"Me estoy manteniendo muy bien físicamente, que es lo que el 'profe' pedía, que mientras que los jugadores estén bien siempre van a tener posibilidades de llegar. Ahora solo queda esperar la decisión, nada más", señaló el Bombardero de los Andes.