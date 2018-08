Con ganas de hacer magia

Tras más de un mes de espera, Matías Santos pudo debutar con la camiseta violeta en el pecho. Fue el fin de semana pasado frente a Fénix, cuando arrancó como titular y fue sustituido a los 60 minutos por Ramiro Cristóbal.



“Estuve con mucha ansiedad porque pasaban las semanas y no llegaba la habilitación. Jugar el fin de semana fue muy lindo, no sólo por lo que lo esperé, sino porque se dio con un triunfo. En los primeros minutos me sentí bien, obviamente que todavía me falta un poco en lo físico y futbolístico y no estaba para los 90 minutos. En el segundo tiempo ya no me encontré mucho con la pelota. Pero lo importante era debutar de una vez por todas”, contó el “Mago” Santos tras la práctica de la víspera llevada a cabo en el complejo Arsuaga a puertas cerradas.

Para el exbohemio el lapso sin jugar fue aún más duro porque en ese tiempo los violetas no lograban ganar. “Se hizo difícil y no sólo por la ansiedad, sino porque no se daban los resultados y uno quería intentar ayudar, pero no podía. Además, de afuera se sufre mucho. Por suerte, por fin llegó la habilitación y lo hizo acompañada de un triunfo que mucho se necesitaba”, agregó el volante.

De todas maneras, aprovechó el tiempo que estuvo sin jugar para adaptarse bien al grupo, a los compañeros y al técnico Acevedo. “Me recibieron bárbaro y me trataron siempre muy bien por más que no estuviera jugando. Además, buscando lo positivo, mirando el partido de afuera uno ve cosas distintas que de repente no ve cuando está jugando. Eso me ayudó también para ir integrándome”, reconoció quien se reencontró en Defensor Sporting con excompañeros de selecciones y preselecciones juveniles. Entre ellos el “Zorrito” Mathías Suárez, Martín Rabuñal, Santiago Carrera, y el “Moneda” Gastón Rodríguez. Y ellos le facilitaron la adaptación.

El “Mago” sabe que el partido del domingo no será fácil, pero tiene fe en seguir por el camino de la victoria, ahora que consiguieron retomarlo. “Sabemos lo que significa jugar contra Nacional, que es un rival complicado y que tiene muy buenos jugadores, pero Defensor también tiene las armas necesarias como para hacerle daño”, afirmó quien maneja los dos perfiles y tiene gol, sobre todo rematando de afuera del área.



Tras su mala experiencia en el exterior Santos encara su etapa violeta como un gran desafío. Y el domingo puede demostrarlo ante Nacional.

"Mago" Santos x3.



-¿Qué te pide Acevedo?



Que trate de hacer jugar a los compañeros, que pida la pelota, que haga la pausa cuando es necesario. Como me han dicho acá, la función de Matías Cabrera de manejar el ritmo y de hablitar a los delanteros.

-Se reencontraron con la victoria justro antes de jugar con Nacional.



Sí, por suerte. Teníamos claro que si no conseguíamos los tres puntos con Fénix se nos iba a hacer muy complicado. Sabemos cómo viene Nacional y lo que significa el partido por el tema de las posiciones. Fue un envión anímico importante para encarar este partido.

-¿Qué pensás de Nacional que viene haciendo un Clausura perfecto?



Viene rotando jugadores, haciendo las cosas bien y es el único equipo uruguayo que queda en el Copa. Pero no deja de ser once contra once.