Ganar como sea; la necesidad de Nacional y Boston River

Ya pasaron varios días desde la eliminación de Nacional de la Copa Libertadores en Porto Alegre contra Inter, pero recién hoy los tricolores volverán a escena. Será en el marco del Torneo Intermedio contra Boston River en un escenario diferente como el Campeones Olímpicos de Florida, donde hace cuatro años que los albos no juegan, después del 1-1 contra El Tanque en 2015.



A cinco puntos de Peñarol en la Anual y a uno de los aurinegros en la serie A del Intermedio, Nacional debe ganar para seguir con expectativa en ambas tablas y ganar confianza tras el revés de la Copa.



El piso del Campeones Olímpicos, que en este mes de agosto está cumpliendo los 92 años, no está en las mejores condiciones, aunque los protagonistas le quitaron dramatismo. Además, las lluvias de las últimas horas harán que el campo de juego esté blando.



Los dos equipos tuvieron la posibilidad de entrenar durante la semana (Nacional fue el jueves) e incluso Boston River jugó un amistoso el viernes de la semana pasada.



Álvaro Gutiérrez no tiene a la orden a Matías Viña (acumulación de amarillas), por lo que Álvaro Pereira será titular por primera vez con el actual DT en el Uruguayo. Sí había sido titular frente a Cerro Porteño en Paraguay por Copa.



Otro que será titular hoy ante la baja de Kevin Ramírez, quien rescindió su contrato, será Gonzalo Castro.



El “Chory” manifestó que “yo quiero jugar siempre. La verdad que la libertad de moverme de un lado a otro por el frente del ataque viene bien; cada minuto del partido, si no estamos cómodos en una posición, hablamos con el compañero y nos podemos cambiar. Lo importante es estar bien los 90 minutos y no sólo cinco y desaparecer”.



En Boston River debutará como técnico el “Tato” Martín García y también hará su estreno como titular en el equipo el “Loco” Sebastián Abreu, lo que le brinda al partido un condimento diferente, porque es sabido además que Abreu es hincha de Nacional.



Tanto Guzmán Corujo como Felipe Carvalho no podrán perder la referencia del “Loco”, porque donde le quede una pelota factiblemente terminará en el fondo del arco.



Los dos necesitan reponerse y saldrán a ganar en Florida, que vivirá una tarde especial.

Nacional en el Intermedio Los tricolores debutaron en el Intermedio perdiendo contra Defensor Sporting 2-1 en el Gran Parque Central, pero luego vencieron 2-1 a Danubio y 4-2 a Progreso entre medio de los partidos con Inter. Junto a Peñarol, son el segundo equipo más goleador del torneo y están cuartos en la Anual.

Boston River en el Intermedio Los rojiverdes fueron goleados 4-0 contra Peñarol en el debut del Intermedio, en la segunda fecha empataron 0-0 contra River Plate en el Complejo Rentistas y en la tercera jornada cayeron frente a Juventud de Las Piedras en el Parque Artigas. En la Anual tienen 21 puntos, a dos puntos de copas internacionales.



Ficha del partido

Torneo Intermedio

Cuarta Fecha - Serie A

Estadio: Campeones Olímpicos de Florida

Hora: 18.00

Televisa: VTV

Árbitro: Daniel Fedorzcuk

Asistentes: Gabriel Popovits, Marcelo Alonso

Cuarto árbitro: Federico Lovesio.

Boston River (probable): Falcón; Lozano, Fratta, Álvarez, P. Silva; L. Rodríguez, Scotti, W. Fernández, Tapia; Abreu, Coelho.

DT: Martín García.

Nacional (probable): Mejía; Cotugno, Corujo, Carvalho, A. Pereira; Neves, García; Zunino, Lorenzetti, Castro; Bergessio.

DT: Álvaro Gutiérrez.