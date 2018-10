Es difícil afirmar que una chiquilina de 17 años tiene experiencia, pero Daniela Olivera la tiene. En menos de dos semanas debutará con la Celeste en el Mundial Sub 17 que se desarrollará en Uruguay y lo hará en un rol diferente: como capitana.



Hace ya dos años fue su primer Sudamericano Sub 17, en ese entonces con 15 años jugó su primer torneo con Uruguay. En enero de este año jugó el Sudamericano Sub 20, nuevamente dando ventaja. Y finalmente en marzo jugó el Sub 17 en San Juan, donde la Celeste logró el segundo éxito en un torneo femenino: el bronce (había sido plata en 2012). Toda esa experiencia la intentará trasladar desde el 13 de noviembre en su tercer torneo, su primer Mundial.

“Estamos más unidas, claramente, porque llevamos más tiempo de preparación”, dice quien será la capitana en la Copa del Mundo, refiriéndose a las demás jugadoras que estuvieron con ella en los otros torneos.



Junto a cuatro compañeras estuvo en el 2016 y con siete en enero en el Sub 20. Ahora “llevamos un año y medio juntas, somos un grupo muy unido”, agregó Daniela, que el viernes pasado fue confirmada en el plantel definitivo, pero antes lo que quería “era quedar como primer objetivo”.



Son muchas en el plantel, incluso eran más en la etapa de preparación anterior al corte donde entrenaban 34 jugadoras. “Eso ayuda, pero también nos conocíamos desde antes, era más fácil unirse todas por conocimiento”, dijo Olivera.

La mayoría de ellas juegan en el campeonato femenino de la AUF, salvo en casos excepcionales siempre en juveniles. Eso sí, como rivales. “Eso ya quedó de lado acá”, asegura. Ahora están juntas por el mismo objetivo: el Mundial. En él tendrán varios escalones, el primero de ellos y sobre el cual todas subrayan una y otra vez: ganar un partido.



“Los objetivos siempre están en lo principal. Ganando un partido ya somos historia, porque no se ha ganado en un Mundial Sub 17”, comentó. Es que hasta el momento (en Sub 17 o en cualquier categoría) Uruguay solo participó en el Mundial Sub 17 de Azerbaiyán en 2012, donde luego de la plata en el Sudamericano no obtuvo ningún punto.



“Los primeros objetivos y las primeras expectativas son esas, seguir sumando historia como lo hicimos con Brasil”, añadió la capitana en referencia al 2-1 ante las norteñas que significó la primera victoria frente al combinado verdeamarelo en el fútbol femenino de Uruguay, encima remontando el partido.

Pero ahora tendrán un plus: están en casa con el apoyo de la familia. “Es esencial, lo que te hace ser mucho más fuerte. Ver ahí afuera a esas personas tan importantes para tu vida te dan ese plus”, afirmó.



Daniela, que tiene al capitán de la selección uruguaya masculina Diego Godín como referente, quiere “seguir superando sueños. Llegar al Mundial va a ser uno de ellos”, para lo cual quiere “estar bien preparada, tanto físico como mentalmente”. Luego de cumplirlo seguirá soñando... Con jugar al fútbol en otro país y en la selección mayor.