Recoba: "Si gana el grupo de José Fuentes, voy a ser el Director o Gerente Deportivo"

"Cuando decidí no presentarme a las elecciones, José (Fuentes) me entendió y me dijo que él tenía ganas de seguir. Hace algunos días me llamó, hablamos y le dije que lo iba a apoyar", señaló Álvaro Recoba en 100% Deporte (Sport 890).

"Si gana el grupo de José Fuentes, voy a ser el Director o Gerente Deportivo de Nacional. Es un rol en el que me siento cómodo y puedo posicionar al club en el mundo además de lo que haga trabajando para el plantel", explicó.

"Hay jugadores que son señalados, no se te pueden escapar. Hay que tener la previsión. Hace poco hablé con José Luís Rodríguez y le dije que teníamos que blindar algunos futbolistas. Alguno se fue, como (Franco) Israel, otro sigue como (Christian) Oliva u (Brian) Ocampo. El empresario debe ganar, pero hay que tener sentido común. El club es el que debe ganar más, si eso no sucede hay que analizar la relación con los empresarios", puntualizó.

De todos modos, aclaró: "Lo único que le dije es que no quiero cobrar nada en el club. Ya cobré cuando jugaba".

Consultado sobre la vinculación de Iván Alonso a la lista de José Decurnex, dijo: "No voy a competir con Iván. Es mi amigo. Él apoya a Decurnex porque es amigo, lo conoce, pero pensamos similar en lo que queremos para el club. Somos amigos y socios. Los dos queremos lo mejor para Nacional.Si yo lo quería tener a mi lado es por la calidad humana y por sus ideas".