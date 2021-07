Gallardo recordó cuando lo quisieron echar como DT de Nacional y quiénes lo bancaron

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

De pretemporada con River en Estados Unidos, Marcelo Gallardo concedió una extensa entrevista a la cadena internacional ESPN y allí recordó la importancia que tuvieron algunos dirigentes en Nacional para sostenerlo en el cargo cuando los resultados no eran positivos al inicio de su ciclo como DT.

"Los primeros tres o cuatro meses no arrancamos bien en Nacional, perdimos con el último y me quisieron despedir al al séptimo partido. Había dirigentes que tuvieron intenciones de cesarme y otros que me bancaron. Cuando vos tenés convicciones y sostenés ahí está el dirigente que es valioso, no el que se deja llevar por la tribuna, o que se deja llevar por las redes", dijo.

"Si creés que algo es acertado, hay que darle tiempo y apoyar. Hubo gente en Nacional que tuvo esa entereza hacia un joven entrenador: Ricardo Alarcón, Daniel Enríquez, Alex Saúl, Luis Bruno... Gente que me bancó y que me sostuvo y ahí empecé a creer en lo mío, que podía desarrollar una idea, que era cuestión de tiempo. Las urgencias muchas veces nos confunden, nos llevan a tomar decisiones y los que toman decisiones se equivocan. Por eso, los procesos no se sostienen​", agregó.



Gallardo estuvo dos temporadas en Nacional: la primera como jugador (2010/2011) y la segunda como entrenador (2011/2012). En ambas fue campeón uruguayo.



El "Muñeco" reconoció que al momento de dirigir su primera práctica en Nacional, sintió "miedo".



"En Nacional me tocó dirigir a chicos que compartían conmigo concentración y que sabían de mi calidad y de mis fallas humanas. Ahora tenían que entender que pasaba a ser el entrenador y que iba a tener que tomar decisiones, que tenían que ser seguras porque si no iban a dudar de mí. Después, está en la naturalidad de cada uno. Creo que más allá de las capacitaciones que uno hace y curiosea, está la naturalidad de uno mismo", señaló.