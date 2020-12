Gallardo: "Nacional está en mi corazón y sé que van a dejar la piel en la cancha"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hay vínculos que jamás podrán romperse, por la intensidad que supieron alcanzar y por el afecto que se entregó y recibió. Por eso mismo, Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate y rival de Nacional por la Copa Libertadores dejó en claro que al tricolor lo tiene "muy grabado en el corazón". Además, no lo dudó al describir lo que será el choque de cuartos de final: "Durísimo, va a ser durísimo. Yo sé lo que es Nacional" y añadió: "esos chicos van a dejar la piel ahí (en la cancha)".

Entrevistado por ESPN, Gallardo fue muy claro al opinar que a River Plate le espera un cruce muy ardiente. "Durísimo, va a ser durísimo. Yo sé lo que es Nacional. Conozco su cultura, su mentalidad. Conozco la mentalidad del futbolista uruguayo y sé que va a dar pelea. Va a dar pelea. Van a correr mucho. Esos chicos van a correr mucho, van a defenderse mucho, van a tratar de dejar la piel ahí (en la cancha)".

Por si fuera poco, el entrenador de River Plate, ante la mirada atenta del "Pollo" Vignolo y Diego Latorre, siguió describiendo: "Siento que para nosotros va a ser un partido difícil y bueno... nos preparamos de la mejor manera posible, porque necesitamos mucha lucidez para jugar ese partido".

Dicen que Barcelona perdió LaLiga y hasta preguntan por el futuro de Koeman By Edward Piñón MIRA TAMBIÉN Dicen que Barcelona perdió LaLiga y hasta preguntan por el futuro de Koeman

Al hablar de los sentimientos que le unen a Nacional, Gallardo fue contundente: "Nacional está dentro de mis afectos. Está en mi corazón. Tuve la posibilidad de terminar mi carrera como futbolista ahí y de comenzar mi nueva etapa como entrenador. O sea, Nacional siempre va a estar en mi corazón. Estoy muy agradecido a esa posibilidad que me dio y aparte no solamente desde lo deportivo, lo que significó para mí desde la calidad humana con la que me han aceptado ahí. Y eso lo tengo muy grabado y muy adentro".