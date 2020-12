A Gallardo no le gustó el VAR y dejó un mensaje para la revancha en el Parque Central

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Marcelo Gallardo dejó en claro que no le gusta que el juego sea cortado tanto por el videoarbitraje. Aunque el técnico de River Plate no quiso opinar sobre las acciones polémicas del partido ante Nacional, cuestión el procedimiento por el cual el partido es cortado "por las interrupciones del VAR". Además, avisó lo que tiene que hacer el Millonario en la revancha ante el tricolor en el Gran Parque Central.

Tras el partido, el "Muñeñco" indicó: "Es difícil, no nos terminamos de acostumbrar. A mí no me gusta el juego que se corta demasiado, si no es por el rival que propone un juego friccionado y cortado es por las interrupciones del VAR, las esperas, que no ayuda a agilizar el juego. Es incómodo para un equipo que intenta darle agilidad al juego, es incómodo, para bien y para mal”.

Sobre el desarrollo del encuentro explicó: “Interpretamos el partido, sabíamos que iba a ser un partido así. Había que jugar con mucha paciencia” y subrayó que los futbolistas tenían que estar “lúcidos cuando recuperamos la pelota para ver cómo podíamos atacar a Nacional”.

Reconoció que en el “el primero tiempo no estábamos del todo cómodo, pero teníamos que seguir intentándolo. Nacional, con su juego largo y de segunda pelota, nos podía desarticular, llevar a la confusión. Es un poco lo que paso en el primer tiempo” y luego agregó que encontrar "los espacios, claridad, y muy buenas jugadas para abrir el marcador”.

Finalmente, dejó traslucir lo que espera para el partido revancha. "Intentaremos, con la necesidad de Nacional de salir a buscar esos goles, aprovechar mejor los espacios y tener más frescura para poder definir bien”.