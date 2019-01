Galáctico rioplatense

El papelón que su Real Madrid realizó ante el CSKA de Moscú en el cierre de la fase de grupos de la Champions League colmó al presidente merengue Florentino Pérez.



Aparentemente, tras ese resultado y el opaco rendimiento del equipo se adoptó la decisión de fichar tres jugadores en el próximo mercado de pases de enero. Y uno de los puestos que se quiere reforzar es el del centrodelantero.



Ahí es donde entra a tallar la determinación del presidente, que está dispuesto a ir con todo por un 9 que asegure goles. Según lo indicó Don Balón, los nombres de Edinson Cavani y Mauro Icardi están en la primera línea de la consideración, aunque no son los únicos.



Para definir qué galácticos volvería a buscar Florentino Pérez, ya no tanto para hacer ruido en el planeta fútbol, sino para potenciar su equipo con jugadores de peso y ganadores, lo primero que hará el titular de los blancos es contratar al técnico que sustituirá a Santiago Solari. Y el nombre que está cada vez más cerca de convertirse en DT del Madrid es Joachim Löw.



De hecho, se establece que ya se llevaron a cabo reuniones secretas y que Löw, incluso, tendría definido llevar adelante una gran revolución con la renovación del plantel.



El propio Don Balón entiende que Isco y Marco Asensio podrían formar parte de un cambio de figuritas para ayudar al Madrid a contratar un delantero “galáctico”.



En la lista de los tres nombres pesados que Florentino buscaría en enero se puede incorporar al belga Eden Hazard, quien reiteradamente ha demostrado sus ganas de dejar el Chelsea inglés para mudarse a Madrid.



Hazard podría transformarse en el líder futbolístico de un mediocampo que seguro no perderá a Toni Kroos.



Con Löw en el banco del Madrid es un hecho que el jugador de la selección alemana tendrá un papel preponderante.



Quizás no ocurra lo mismo con el talentoso Luka Modric. Algo similar vivirían Lucas Vázquez y Federico Valverde.

datos Un campeón del mundo y un zaguero central El Real Madrid también puede intentar contratar a una de los cracks campeones del mundo con Francia: Paul Pogba.

Y el técnico Löw quiere un zaguero central para fortalecer al equipo desde el fondo. Le encanta Kalidou Koulibaly, pero el favorito es Skriniar.