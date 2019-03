Un galáctico menos para el Madrid: Mbappé avisó que no se mueve del PSG

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Está golpeado, pero el dolor no le aparta para nada del club al que quiere seguir defendiendo. Kylian Mbappé rompió el silencio tras la eliminación del PSG de la Champions League a manos del Manchester United y dijo que no abandonará al club parisino.

En diálogo con Telefoot, el delantero francés no ocultó la decepción que tiene, pero mandó un mensaje tranquilizador a la afición del conjunto parisino."Después de lo que ha sucedido, sigo creyendo en este proyecto y estoy seguro de que haremos algo bueno por este club. Seguiré ligado al club, eso seguro".

"Estoy aturdido, no hay palabras, no he podido dormir. El estadio estaba lleno, los hinchas hicieron su trabajo y nos apoyaron, el ambiente era maravilloso... No queríamos estropearlo, pero al final, lo arruinamos. Si hemos caído eliminados es porque es posible que no hayamos estado a la altura", sentenció el gran futbolista del PSG.

El veloz atacante no pierde la confianza en las aspiraciones del equipo liderado por Thomas Tuchel. “Hay muchas personas que dudan, pero yo seguiré confiando en este proyecto. Estaré aquí, eso es seguro. Con lo que acaba de suceder, incluso antes, ya lo sabía”, comentó Mbappé.

De esa manera, el nombre del delantero deberá ser borrado de la nómina de futuros fichajes del Real Madrid, club que pretendía ir por él para comenzar una revolución y el armado de un nuevo equipo con galácticos.