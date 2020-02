Gabriel Rojas: "Tengo más de libertad para pasar al ataque"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pasó el debut para Peñarol, que no jugó bien pero lo saldó con un triunfo 2-1 sobre Cerro en el Campeón del Siglo. La principal figura que tuvo el aurinegro fue Gabriel Rojas, el lateral izquierdo, y no tanto por lo que hizo en función defensiva, sino porque fue el que generó las principales llegadas.

Sus trepadas por la banda son una constante porque es parte de la matriz del juego que pregona el técnico Diego Forlán, según lo comentó el propio futbolista argentino, quien confesó tener ahora más libertad para pasar al ataque. Habló también del tema cupo de extranjeros, del próximo partido ante Defensor Sporting y dejó una reflexión para que los entrenadores hagan autocrítica: "Todos los partidos son muy trabados acá en Uruguay".

Las frases de Gabriel Rojas.

• "Comenzar ganando fue muy importante. Nos costó un poco el primer tiempo, pero al final sumamos de atrás y nos permite trabajar más tranquilos en la semana".

• "Cerro tiene buenos jugadores, pero quizás nosotros estamos un poco dormidos. Los primeros partidos siempre son difíciles. En el entretiempo Diego nos habló, nos supimos aprovechar y a pesar de que sufrimos la expulsión de Thiago pudimos ganar".

• "Siempre hay muchas cosas por mejorar, tanto en lo individual como en lo grupal. Diego nos pide siempre que ataquemos por las bandas, pero en el primer tiempo de repente estuvimos algo acelerados y no nos salían tanto las cosas".

• "Creo que va a ser un partido muy intenso, trabado. Ya me tocó jugar en la cancha de Defensor. Sabemos que tienen muy buenos jugadores y todos los partidos son muy trabados acá en Uruguay".

• "Hablo mucho con Diego y me pide que pase al ataque constantemente para hacerle el 2 contra 1 al lateral rival. Es lo que me gusta. Que me dé el apoyo y encima que las cosas salgan bien me favorece y me da mucha más confianza".

• "Nos vamos conociendo con los compañeros. Hay muchos jugadores y todos van a tener la oportunidad. Con (Christian) Bravo me sentí muy cómodo, pero he entrenado con (Joaquín) Piquerez y también ha salido bien, como antes con (Agustín) Canobbio. Es cuestión de ir hablándonos e ir entendiéndonos".

• "El tema del cupo de extranjeros yo estoy tranquilo. Entreno cada día al máximo para seguir mejorando y después la decisión de quién juega la toma el técnico".

Gabriel Rojas acerca de la lesión de Jonathan #Ureetaviscaya y los cupos extranjeros en #Peñarol: “Estoy tranquilo. Nadie habló conmigo sobre eso. Entreno todos los días al máximo dando lo mejor y tratando de mejorar día a día, pero la decisión final siempre es del técnico”. pic.twitter.com/1NWJjItKlj — Enrique Arrillaga (@arrillagae) February 19, 2020

• "Todos tenemos la ilusión de jugar la Copa Libertadores. Esperamos hacer un gran papel, porque sé que hace varios años a Peñarol no le toca pasar de fase. Ojalá estemos a la altura para seguir adelante".

• "Mucha diferencia entre lo que nos pedía Diego López y lo que nos pide hoy Forlán no hay, porque ambos quieren que ataquemos por las bandas. Quizás ahora yo tengo un poco más de libertad para pasar al ataque para acercarme al área rival, que es lo que más me gusta. De repente la diferencia respecto al año pasado es que cuando un lateral pasaba al ataque el otro se tenía que quedar y ahora puedo ir aunque el otro esté levantando el centro".