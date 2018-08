Gabriel Neves toma vuelo

Tímido, con bajo perfil y siempre con una sonrisa en su rostro. Es de pocas palabras y se pone nervioso cuando habla con los medios de prensa. Más aún si tiene que pararse frente a todos los micrófonos en conferencia, como le tocó en el estadio Defensores del Chaco, donde Gabriel Neves hizo su debut internacional con Nacional, en su primer viaje al exterior. Pero, precisamente, el hecho de que estuviera en la conferencia post-partido habla a las claras de que fue el jugador más destacado de Nacional en el empate a cero contra Sol de América, en el inicio de la Copa Sudamericana para los tricolores.

Y no hay que perder de vista que lo hizo entrando desde el banco de suplentes, cuando apenas iban 10’, por la lesión de Jorge Fucile, que sufrió una molestia en el gemelo de su pierna izquierda. Es decir, en las horas previas no se había mentalizado con que iba a jugar, hecho que siempre es importante para un juvenil.

“La verdad que era algo que estaba esperando hace mucho tiempo. Cuando el ‘Cacique’ nos mandó a calentar con Carlos (De Pena) me puse contento, ansioso, y cuando me llamó a mí se me pasaron mil cosas por la cabeza. Por suerte se me dio bastante, creo que lo hice correcto”, explicó con humildad.

Neves se refirió a lo que le pidió el entrenador a la hora de ingresar: “Principalmente que acompañara las jugadas, que me mostrara para jugar y que fuera una opción de pase para mis compañeros”.

Es que justamente en ese aspecto se destacó el volante; siempre estuvo visible para sus compañeros, recibió la pelota y la manejó con criterio, varias veces enviando pases en largo de forma acertada, como el que le puso a Leandro Barcia para la carrera del floridense que terminó con el centro al medio y la volea de Luis Aguiar, que el arquero Gerardo Ortiz logró tapar, aunque muy exigido.

Como en algún entrenamiento, e incluso partido, Neves jugó como lateral derecho, imaginó que podría entrar en la posición que dejaba vacante “Fuchi”. “Pensé que me iba a poner a mí de lateral, ya lo había hecho con Progreso, pero la verdad que fue un alivio porque no es algo que me guste tampoco. A algunos no nos gusta ese puesto, pero si hay que dar una mano obviamente que lo vamos a hacer”, contó con una sonrisa.

Neves cumplirá los 21 años el mes que viene. Nació en Maldonado e hizo el baby fútbol en Deportivo. “Un cónsul de Maldonado me hizo contacto en Nacional; empecé en pre-séptima todos los viernes y así fue que quedé. Luego me fui a vivir a Montevideo”.

A su vez, no se olvidó de quiénes lo formaron: “Me acuerdo de Rudy Rodríguez, de Alberto Bica, Álvaro Gutiérrez, Diego De Marco, Carlos Rodao, todos algo te enseñan y algo te dejan. Pero la verdad, si tengo que destacar a uno, es a Alberto, porque le tengo mucho aprecio, siento algo especial”, subrayó.

En algún partido, como contra Rampla en el Apertura - en el único encuentro que jugó los 90’- estuvo como volante central, manejando los tiempos del equipo, aunque su posición habitual es recostado hacia la derecha. “Soy un jugador más técnico que de marca, de meter. De a poco iré mejorando, creciendo en intensidad, que es lo que me piden”, señaló.

En el Hotel Bourbon, donde se hospedó Nacional, se lo podía ver casi siempre acompañado de Maxi Villa y Brian Ocampo, los otros dos juveniles que llevó Medina a Asunción. Pero también destacó la cercanía de un referente: “Me tocó concentrar con ‘Fuchi’, que hace tiempo nos venimos llevando muy bien. Él me habla mucho, me ayuda”, contó y agregó a modo de broma y entre risas: “Le estuve hablando en el cuarto para que se lesionara y pudiera debutar”.

Por último, Neves habló de la importancia de que el club le de cabida a los juveniles formados en Nacional en el plantel principal: “A todos nosotros nos deja muy tranquilos. Sabemos que si hacemos las cosas bien, la confianza y la chance la vamos a tener. Ahora nos toca a nosotros y esperemos que más adelante le siga tocando a otros”.

Coincidencia o no, en el vuelo de vuelta a Neves le tocó viajar al lado del DT, quien le hizo una chanza: “¿Ché, les parece que Neves fue el mejor del partido? Mmm”.

El bigote es parte de su personalidad:

Uno de los aspectos que llama la atención en Neves es el bigote, no tan usado por lo jóvenes en estas épocas aunque muy frecuentado décadas atrás. “No es por nada en especial. me gusta a mí, capaz que me queda feo, o no sé, pero a mí me gusta. Me lo había sacado en un momento, pero sentí que me faltaba algo. Es parte de mi personalidad y siento que me falta algo si no lo tengo”, explicó, quien ahora se apoda “Bigote” Neves.



VOCES TRICOLORES Aguiar aguantó el dolor para poder jugar: En el hotel, en las horas previas al partido, se podía observar a Luis Aguiar incómodo. Es que tenía una molestia en el posterior, que incluso lo llevó a terminar unos minutos antes la práctica del martes en la cancha de la Conmebol. El “Canario” explicó: “En el partido me sentí bastante incómodo, pero pude aguantar. Estaba bastante complicado el tema, por suerte aguanté casi todo el partido. Uno no quería perderse este encuentro, me había preparado muy bien. Me probé sabiendo que podía controlar la pelota, que me presionen y no perderla por dolor. Si estaba muy mal no iba a jugar, pero zafé bien. Es un dolor fuerte que estás a punto de romper. Uno se emociona y quiere demostrar que está para jugar”.



VOCES TRICOLORES Barcia con confianza: “La mejor versión nuestra se vio en el primer tiempo, después nos caímos un poco, creo también por la carga que traíamos de la pretemporada. Estos primeros partidos cuestan un poco más. Nosotros queríamos ganar, pero es un 0 a 0, tenemos la ventaja nosotros para ganar en el Parque, sabemos que con una victoria estamos del otro lado y así lograremos la clasificación”, puntualizó el floridense Leandro Barcia, que cumplió una buena actuación en Asunción ante Sol de América.