Gabriel Neves fue el precursor del bigote y hoy más de un futbolista sigue la moda

Los bigotes se han puesto de moda, sobre todo entre los futbolistas. Si se toma una foto del volante de Nacional, Gabriel Neves, o del delantero de Montevideo City Torque, Matías Cóccaro, bien podría confundírselos con un jugador de la década de 1920.

¿Será que vieron la serie Juego de Caballeros y se inspiraron en Fergus Suter, el primer profesional de fútbol? ¿O quizás les gustó la serie Peaky Blinders? ¿O será una cábala?

Gabriel Neves y su look del bigote. El primero de esta camada de futbolistas. Foto: Gerardo Pérez.

Guillermo May está a préstamo de Nacional en Cerro Largo y solía hacerle bromas a Gabriel Neves por los bigotes que usaba. Sin embargo, hoy tiene su mismo “look”. “Ahora hace tiempo que no hablo con Gaby (Neves). Nos conocemos de toda la vida y yo siempre lo jodía por lo de los bigotes y ahora lo seguí. Creo que él fue un poco el impulsor de esta moda. Gaby es un tipo muy especial y le gusta marcar su estilo”, relató May.

“Hay una modita, sí. Yo vi Peaky Blinders y me encantó, pero no se si fue esa la razón. Me los dejé porque me gusta cómo me quedan”, agregó el delantero, quien apareció con bigotes en el partido entre Cerro Largo y Peñarol.

Guillermo May en la previa al juego entre Cerro Largo y Peñarol. Foto: Nicolás Pereyra.

“Yo soy más de la barba entera, pero empecé a usar los bigotes y me atreví también porque había varios jugadores que los usaban, como Gaby (Neves), Cóccaro y Terans. Los que los tienen bien marcados y ya son como una parte de ellos mismos son Cóccaro y Gaby. Lo mío puede ser un poco más pasajero”, admitió.

“Me los dejé ya estando en Cerro Largo y lo tomé también como cábala; de esas que es divertido seguirlas. Venía de una lesión y me lo dejé. Me sentí bien, cómodo. Y jugué todos los partidos de titular, entonces siguió el bigote. Je. Da un poco de laburo, por eso yo soy más de la barba para no tener que afeitarme todos los días”, finalizó el hoy arachán.

Matías Cóccaro y su look en el Nacional-Montevideo City Torque. Foto: Gerardo Pérez.

“En realidad yo siempre quise tener barba, pero lo único que me salía era el bigote”, reconoció mientras tanto Matías Cóccaro. “Cuando estaba en Argentina, en Tucumán, una vez me dejé el bigote jodiendo. Y los compañeros me empezaron a decir zorro. Incluso festejaba los goles haciendo la Z del zorro. Hoy el bigote ya es una parte de mí. A mi novia le recopa. Dice que ya no se hace a la idea de verme sin bigote”, añadió el delantero de Montevideo City Torque sobre Fiorella.

“No me había dado cuenta que había unos cuantos jugadores con bigotes, pero es cierto”, dijo y reconoció que tenerlo prolijo le da un poco de trabajo. “Es cuestión de mantenerlo, a veces me lo rebajo un poco, porque hay que hacerlo para que crezca parejo, y los compañeros me empiezan a jorobar”, culminó quien piensa volver a hacer el festejo de la Z del zorro.

Yonatan Irrazábal también se animó y utiliza los bigotes. Foto: Fernando Ponzetto.

El arquero de Rentistas, Yonatan Irrazábal es otro de los que luce bigotes. “Hay como una tendencia, sí. Es como de otra época. Capaz que fue por Peaky Blinders, aunque en mi caso fue medio por la cuarentena. Todos nos descuidamos un poco, nos dejamos el pelo largo, porque no podíamos ir a la peluquería ni nada”, contó el “Mono”.

“Empecé a dejarme el bigote y mi señora creía que cuando arrancara de nuevo el campeonato me lo iba a sacar, pero lo dije que no, que me lo iba a dejar. Además, nos estaba yendo bien con Rentistas, entonces tampoco me lo iba a sacar. Ya era un poquito cábala también”.

David Terans, otro que también se sumó a la moda. Foto: Nicolás Pereyra.

irrazábal Al arquero lo espera un juego muy especial

Irrazábal aseguró que él y sus compañeros de Rentistas dejaron atrás la derrota que sufrieron ante Cerro, que los dejó sin invicto y a punto de perder el liderazgo. “Quedamos un poco dolidos por el resultado, pero cuando empiezan a pasar las horas vas saliendo de eso. Ya lo pasamos porque todavía nos quedan dos finales y aún tenemos chance. Ahora vamos a hacer fuerza por Liverpool”, dijo el arquero.



En la próxima fecha, Rentistas recibirá a Defensor Sporting en el Complejo de los rojos, un club donde Irrázabal se crió y por lo tanto el juego no le será indiferente. “Pasó tiempo sí, pero siempre significa algo jugar con Defensor Sporting, que es el club que me dio las herramientas y me formó como jugador. El cariño por ese club está intacto. Además, tengo mucha gente conocida y muchos amigos ahí. Gente que me sigue escribiendo y me dice que les gustaría que volviera. Siempre es especial porque viví muchas cosas lindas en Defensor”, afirmó sobre el club del que salió hace cuatro años.

may Le tocará hacer fuerza por Liverpool

Cerro Largo está tercero en la tabla, con tres puntos menos que Nacional y cuatro menos que Rentistas. May, criado en Nacional, reconoció que hoy hará fuerza por Liverpool. “Jugué toda mi vida en Nacional, pero voy a tener que ir por Liverpool. Porque si Nacional gana, ya se nos va seis puntos arriba y se nos escapa. Nacional está sólido y es difícil ganarle, pero esta salida a Belvedere puede complicársele un poquito. Sería la última fichita que tenemos tanto nosotros, como Rentistas y Torque, como para seguir a la expectativa”, reconoció el delantero.



“Parecería que Nacional quedó con el título medio servido en bandeja, pero esto es fútbol y pasa de todo. El campeonato ha sido muy parejo”, agregó May unos minutos antes de entrenar con el equipo arachán que en la penúltima fecha recibe a Cerro en el Ubilla.



“Esta semana aprovechamos para hacer dos días de doble horario, martes y miércoles. Ayer entrenamos por la mañana y luego quedamos liberados para cada uno ir a votar a donde le toque. Yo me vuelvo a Montevideo”.