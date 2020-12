A Gabriel Neves hay que disfrutarlo en Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gabriel Neves viene siendo desde hace tiempo uno de los futbolistas más regulares de Nacional. Desde que debutó en 2018 bajo la conducción técnica de Alexander Medina, el “Bigote” ha ido creciendo en su juego, ganando en confianza y mostrando en el campo de juego sus dotes técnicos, que lo hacen un volante cotizado en el mundo del fútbol.

En los últimos meses siempre estuvo el “run run” de la posibilidad de un negocio con River Plate, con sondeos informales propios de la relación amistosa que hace tiempo comparten las dos instituciones, generadas por sus presidentes, José Decurnex y Rodolfo D’Onofrio.

Desde la campaña electoral, previo a ganar las elecciones en diciembre de 2018, Decurnex e Iván Alonso siempre pusieron como ejemplo el estilo de conducción exitoso de River Plate. Y no fue casualidad que ambos presidentes mantuvieran una charla pública para sus hinchas previo al partido de ida por los cuartos de final de la Libertadores.

Además, el hecho de que River Plate sea el rival de Nacional potencia la idea de poder llegar a un acuerdo, porque el interés de Marcelo Gallardo por Neves está, teniendo en cuenta que es un jugador del estilo del “Muñeco”.

En Nacional siguen insistiendo que por ahora son solamente sondeos, pero que no hubo oferta formal por el jugador, que es uno de los principales capitales de los albos. El vicepresidente Alejandro Balbi confirmó públicamente del interés de River Plate por Neves y en Argentina se está hablando mucho del tema.

Al respecto, Neves dijo ayer que “me ha llegado un poco eso (que River Plate lo quiere), pero la verdad que como siempre lo digo es algo que no manejo, me mantengo aislado, es mi representante el que lo maneja, no tengo ni la más mínima idea. Lo que sé es lo que leo en las redes y lo que me llega de algunos periodistas preguntándome, pero no tengo ni idea. Estoy acá, pensando en Nacional, justamente ahora tenemos un partido con River, y es mucho más importante pensar en eso, en tratar de ganarlo, estar con mis compañeros que pensar en lo que podría pasar después”.

Su capacidad de poner pelotas filtradas o de ser muy preciso en los pases (como en la asistencia a Gonzalo Castro en el clásico para el gol de Santi Rodríguez) son dos de sus principales virtudes, pero también es un futbolista que lee muy bien el juego, que es inteligente a la hora de jugar. No en vano en este 2020 le llegó la primera convocatoria para jugar en la selección mayor de Uruguay.

El fernandino de 23 años está llamado a realizar grandes cosas en el fútbol y tiene un futuro que pinta muy bien. Nacional lo disfruta sabiendo que esta puede ser la última temporada en el tricolor. Neves tiene todo para terminar de explotar.