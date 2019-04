Gabriel Fernández será formalizado por haber atropellado a una joven en el verano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gabriel Fernández será formalizado por el siniestro de tránsito que protagonizó en la madrugada del 29 de diciembre de 2018 en Luis Alberto de Herrera y Sancho Panza, en el que atropelló a una joven de 18 años que quedó en estado vegetativo.

En declaraciones al programa Así nos va de Radio Carve, el fiscal Alejandro Machado confirmó que solicitó la audiencia de formalización y que se le iniciará un proceso por lesiones gravísimas. Descartó la posibilidad de que haya un acuerdo previo, y aseguró que el caso irá a juicio oral. Del mismo modo, planteó que aunque aún no están definidas las medidas cautelares que se solicitarán, está descartada la posibilidad de la prisión preventiva porque no existe riesgo de fuga.



Los informes de la Policía Científica que se manejan a nivel judicial aseguran que el delantero de Peñarol tuvo responsabilidad en el siniestro, ya que el auto que conducía circulaba a por lo menos 60 kilómetros por hora en una zona donde el máximo permitido es 45.



Además, testigos aseguraron que la víctima cruzó en la esquina y no a mitad de cuadra como aseguraba la defensa del jugador inicialmente. A esto se le suma el estado de salud de la víctima, que ya es irreversible.



Fernández declaró ante la jueza María Rosa Aguirre a principios de febrero.



La madrugada del 29 de diciembre, bajo lluvia y viento, la joven regresaba de una cena con un grupo de amigas y estaba cruzando la calle para tomar un taxi, momento en que fue embestida por Fernández. Según los testigos, fue atropellada y arrastrada sobre el capot del auto unos 20 metros hasta que cayó a la calle. Fernández se detuvo a unos 70 metros de donde la joven quedó tendida. La espirometría realizada al delantero dio negativa.



El delantero firmó contrato en enero con el Celta de Vigo y está previsto que se sume a las filas del elenco gallego para la temporada 2019/2020.