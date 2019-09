Por qué Gaberiel Batistuta fue operado del tobillo y le colocaron una prótesis

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Primera etapa superada, la prótesis en el tobillo izquierdo ya es una realidad, ahora vamos por la recuperación. Gracias por tanto cariño y preocupación”, escribió Gabriel Batistuta en su cuenta de Twitter.



Al exgoleador de la selección argentina le costó tomar la decisión de aceptar la intervención en la que le colocaron una prótesis en su tobillo izquierdo, pero la misma fue un éxito.



El exdelantero que nació en Newell´s y jugó en Boca, River y la Fiorentina, entre otros clubes, había tomado la decisión de operarse luego de una larga etapa de varios años de soportar los intensos y constantes dolores que sufría en el tobillo.

“Lo que más espero después de que me operen es no tener dolor cuando esté sentado y después poder caminar. Si llego a poder esquiar o jugar un poco al golf, sería mucho mejor. Pero la idea de la operación es sobre todo sacarme el dolor”, había explicado “Bati”.

Es que Batistuta sufría esos fuertes dolores desde que dejó el fútbol. Los mismos se debían a la constantes exigencias de su carrera y a las muchas infiltraciones que le realizaron durante la misma. Es más, llegó a contar en una entrevista que le pidió a su médico que le cortara las piernas porque ya no podía soportar el dolor.

En la mencionada entrevista realizada hace ya años con TyC Sports había comentado sobre su sufrimiento: “Dejé el fútbol de un día para el otro y cuando me alejé de las canchas no podía caminar más. No al mes, sino a los pocos días ya no podía caminar más. Llegué a orinarme en la cama teniendo el baño a tres metros porque no me podía levantar de la cama”, admitió.

Cabe recordar que Batistuta había renunciado a la posibilidad de ser el ayudante técnico de Diego Maradona en Gimnasia por la operación que le demandará, además, un largo tiempo de recuperación.



“Quiero agradecerle a Diego Maradona el ofrecimiento que hace mucho estaba esperando, pero el 17 en Basilea Suiza tengo la cirugía programada. Le deseo fervientemente lo mejor!!!”, posteó Batistuta.