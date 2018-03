Futuro: ¿Y después de Rusia qué?

A quién no le gusta saber qué es lo que puede deparar el futuro? En materia del deporte, donde siempre se buscan grandes protagonistas que inspiren ilusiones, inevitablemente se terminan trazando proyecciones, augurando carreras y buscando características que permitan emparentar estilos, parentescos que eleven las posibilidades de sostener éxitos.



En la selección uruguaya Rusia 2018, como ya aconteció en el pasado reciente, marcará el cierre de un ciclo de algunos jugadores. El tiempo avanza y esa marcha no se puede frenar. De eso ya saben, por ejemplo, Diego Lugano, Diego Forlán, Diego Pérez, Egidio Arévalo Ríos, Rodrigo Muñoz y Álvaro Pereira.



Es válido, entonces, intentar visualizar que ocurrirá con el combinado celeste una vez que el 15 de julio se le baje la cortina a la gran cita del fútbol mundial. Quizás no haya una acción de manera inmediata, pero es un hecho que para Qatar 2022 el plantel tendrá varias modificaciones. A lo mejor en la misma medida que para esta ocasión, donde con referencia al de Brasil 2014 ya hay ocho modificaciones. Para empezar todavía no hay certeza de que se mantenga el rótulo: “el proceso de Óscar Tabárez”. Es un hecho que todo dependerá, en gran medida, de la fuerza que tenga el entrenador para seguir encarando el desgaste que supone estar al frente de un combinado y de la valoración que hagan los dirigentes del fútbol uruguayo sobre cuál es el paso más conveniente a dar para seguir siendo una selección mundialista.



Y en materia de jugadores no se precisa ser muy agudo para saber qué no habrá Qatar 2022 para Martín Silva (hoy 34 años), Maximiliano Pereira (33 años), Carlos Sánchez (33) y Cristian Rodríguez (32). Que también está complicado para que vaya a la cita el actual capitán Diego Godín (32) y Cristhian Stuani (31). Es más, el riesgo de Stuani a lo mejor lo terminan corriendo Luis Suárez (31) y Edinson Cavani (31). Dependerá de que no pierdan nivel deportivo y que en filas celestes no aparezcan jugadores que puedan quitarle su espacio.



Lo que está bien claro es que después de Rusia 2018 se producirá otro recambio importante para la siguiente cita mundialista.

Delanteros

- Maximiliano Gómez: Su producción en el Celta de Vigo lo posiciona de la mejor manera para Qatar 2022.



- Jonathan Rodríguez: Ya estuvo en la consideración de Tabárez, pero tendrá que ratificar condiciones.



- Nicolás López: Por su calidad técnica “Nico” es un buen futbolista para tener en cuenta en el futuro.

Relevos

- Mele por Silva: Santiago Mele tuvo una estupenda actuación en la selección juvenil Sub 20 que disputó el Mundial de Corea del Sur. De la misma manera que Óscar Tabárez apostó por Fernando Muslera pensando en el futuro, Mele puede ocupar el espacio de Martín Silva. Y hasta pelear la titularidad.



- Varela por Pereira: Para algunos esto debería ocurrir ya, porque Guillermo Varela no hace otra cosa que confirmar un gran momento deportivo y a Maximiliano Pereira le ha costado muchísimo tener minutos en Porto. Si esto no ocurre ahora, es un hecho que sucederá a la brevedad, quizás ya en las próximas Eliminatorias.



- Entre hermanos: Nicolás De la Cruz puede perfectamente ocupar el espacio que con toda seguridad dejará su hermano Carlos Sánchez. Aunque tengan características diferentes, el hoy futbolista de River Plate de Argentina es una de las mayores promesas uruguayas para el armado y la culminación del juego. Debe afianzarse.

Además...

- Diego Laxalt: Las actuaciones de Diego Laxalt en la Serie A de Italia ya avalarían su citación para esta Copa del Mundo. De hecho está reservado para la China Cup, pero está claro que tras la cita de Rusia 2018 es número puesto para la banda izquierda.



- Facundo Waller: El actual volante de Nacional mostró gran facilidad para adaptarse a diferentes funciones. En la Sub 20 fue pieza clave. Es gran candidato a llegar a la mayor.



- Agustín Canobbio: Otro volante que promete terminar convirtiéndose en jugador de la absoluta. A su favor tiene que puede moverse por las dos bandas con singular despliegue.



- Emiliano Velázquez: El zaguero del Rayo Vallecano ya es jugador del proceso Tabárez con 23 años. Transmite mejores sensaciones que otros proyectos juveniles.



- José Luis Rodríguez: Además de ser un jugador de gran coraje, el “Pumita” se destaca por su desdoble y sus buenos movimientos para generar espacios por la banda derecha.