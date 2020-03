Los futbolistas presionan para que se mantenga independencia con AUF TV

* Cuentan que, hace más de un año, un jerarca de la empresa Tenfield le aseguró a un periodista de Ovación que la AUF por las Eliminatorias....

* Iba a recibir, como máximo, unos 20 millones de dólares.

* Dicen que ...

* Ante las estimaciones que se realizaban desde la calle Guayabos sobre unos ingresos cercanos a los 30 millones, se contestaba con precisión absoluta: “no tienen ni idea de la situación real del mercado”.

* Las voces de la AUF se mostraban muy entusiastas porque...

* Muchas empresas comunicaban su interés por los derechos de TV de los partidos de la Selección uruguaya.

* Además, se tomaban en cuenta los éxitos que tenían otros países en sus negociaciones...

* Por eso, incluso, se tomó la decisión de asumir el desafío de hacer un llamado a licitación con una consideración muy grande para un piso de la negociación.

* Cuando aparecieron firmas como Mediapro y TyC Sports...

* Creció la expectativa de llegar a concretar un negocio histórico.

* Dicen que hizo mucho ruido que...

* La empresa que había valorado al fútbol uruguayo en 50 millones de dólares (cuando fue contratada como asesora) de golpe y porrazo no fuese capaz de entregar un valor más elevado por el mejor producto de la AUF: la Celeste.

* En los pasillos de la AUF...

* Empezaron a comprender que los vínculos empresariales entre todas las firmas se iban a potenciar y que ello aumentaría las dificultades para alcanzar los números preestablecidos.

* Dicen que la muestra final...

* Llegó cuando una cadena internacional de Estados Unidos (ninguna de las deportivas conocidas en Uruguay) puso la marcha atrás de manera abrupta, y luego de que hubiese enviado a emisarios suyos a Montevideo para mostrar la forma en la que realizaría la cobertura de los partidos y también los mecanismos de pago del acuerdo.

* Cuentan que a los jugadores de la Selección uruguaya no les gustó nada el panorama...

* Pero los neutrales insistieron sobre un aspecto: la competencia fue desapareciendo.

* Igualmente, la presión para los dirigentes se sostiene...

* Porque los jugadores no quieren que se ceda ni un centímetro en la independencia que otorga a la AUF la explotación del streaming con AUF TV.

* Ese punto es el que...

* Va y viene en la mesa de negociación entre los ejecutivos de Tenfield y los integrantes del Ejecutivo.

* Tenfield quiere quedarse con el...

* Streaming o pagar menos por los derechos de emisión.

* Si el humo blanco aparece -se cree que acontecerá así- no hay duda alguna de que...

* Será por aquella cifra anticipada hace un año: 20 millones.



la yapa

Visto y oído

No conoce la casa comprada para sus padres

Hay un futbolista uruguayo que compite en el exterior que pudo cumplir con el sueño de comprar la casa para sus padres, pero que todavía no conoce ese hogar. Dicen que, incluso, en los últimos tiempos se redujo mucho la colaboración económica que realizaba.



Un padre le pide a su hijo que se ponga las pilas

Cuentan que hay un padre que le pide a su hijo futbolista, que está en Europa, que se ponga las pilas para afirmarse definitivamente en el fútbol europeo. Le hacen ver que no todo es el dinero que percibe mensualmente y que debería “buscar ser feliz jugando”.



El porcentaje de un juvenil del señor “X”

En un importante club de Primera división, donde no hace mucho hubo cambio de autoridades, se encontraron con una llamativa sorpresa. El tema es que un porcentaje de la ficha de un futbolista juvenil le pertenece a una persona que nadie sabe quién es.