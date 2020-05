"Los futbolistas me transmiten una energía positiva, les gusta el desafío"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Volvió por amor a Nacional y porque le gusta vivir la adrenalina que genera la máxima exigencia. Volvió porque siente que puede liderar un gran proyecto deportivo y está convencido que el equipo se está arrimando a la identidad que se persigue porque los jugadores le están transmitiendo una energía muy positiva. Gustavo Munúa, el DT que quiere crecer junto a sus futbolistas.

-¿Qué te motivó a volver a Uruguay?

-Nacional. Estar en Nacional siempre es una motivación, es estar en un club importante, en un club que quiero mucho y con la máxima exigencia. Con esa adrenalina que te hace estar siempre al 100%. Y es lo que me gusta. Esa es la sensación que me gusta tener, de máxima exigencia.

-¿Te gusta la presión?

-Me siento cómodo con la adrenalina que genera un equipo grande. Sí, me gusta la presión máxima

-¿Con qué club te encontraste?

-En principio con un orden institucional. Con una situación provocada por causas mayores, porque el club se tiene que estabilizar. Con un proyecto ambicioso tanto en lo económico como en lo deportivo. Nacional es un club que siempre exige, pero es un proyecto ambicioso porque hace mucho tiempo que no se ven tantas voluntades jóvenes en un club tan importante como Nacional.

"Me siento cómodo con la adrenalina que genera un equipo grande" Gustavo Munúa DT de Nacional

-¿Qué hace hoy, en estos tiempos, el cuerpo técnico? ¿Cuál es su papel?

-Lo primero es organizar a todas las partes: la física, la psicológica, la médica y la de nutrición. Hay que hacer es organizar un poco la semana. Estar en el día a día de lo que hacen los futbolistas y en permanente contacto con ellos y, también, tocando un poquito la parte táctica para repasar conceptos.

-¿Cómo los repasas los aspectos tácticos? ¿Volvés a ver los partidos jugados, mandas alguna imagen específica a los jugadores?

-Estamos trabajando viendo videos de los partidos que han pasado.

-¿Qué señales positivas se encuentran de ese repaso?

-Más allá de los videos, lo que estoy teniendo un conocimiento más profundo del equipo. Yo conocía a la mayoría por videos y no es lo mismo estar en el día a día. La parte positiva es el conocimiento de los futbolistas en un 100% y de tener al equipo completo. Antes de empezar el torneo había jugadores que habían llegado tres días antes o jugadores que se terminaban de recuperar, caso Neves, caso Amaral. Ahora tenemos al equipo completo, un conocimiento total. Se sacan muchísimas valoraciones. Y también es positivo que los futbolistas nos conozcan más a nosotros, ven lo que se pretenden, de la manera que se entrena y hay adaptación.

-¿Se extraña a la cancha?

-Sí, claro, nos morimos de ganas de empezar de nuevo, esa es una realidad. Hay muchísimas ganas de volver, de estar con los futbolistas en el campo, porque falta la práctica. Porque podemos repasar conceptos, pero en definitiva el campo es el que permite corregir, observar si el jugador se siente cómodo o no, hay muchos factores que es indudable que la práctica es clave.

"No tengo ninguna duda que con trabajo y con el tiempo el equipo se va a ir soltando, adaptando a lo que uno pretende" Gustavo Munúa DT de Nacional

-Cuando los resultados no se dan o el estilo no termina de concretarse, ¿se pierde confianza en la idea? ¿Cómo se sostiene?

-Pienso que hay que evaluar, valorar, sobre todo por las características de los jugadores que tenemos, también hay que provocar que el jugador se sienta cómodo y ahora nosotros tenemos mayor información del equipo completo y a nivel individual. Eso te da para tener valoraciones y ver si modificás cosas o no.

-Es tu segundo ciclo, ¿en qué cosas no podés equivocarte? ¿No podés tropezar con la misma piedra…?

-No son todos los años iguales, los jugadores no son siempre los mismos, los rivales no están formados de la misma manera. Entonces, es muy difícil decir en qué no puedo fallar o en qué voy a acertar de nuevo.

-¿Pero no hay aspectos en los que es seguro deben repetirse por la experiencia anterior?

-Sí, por supuesto que sí. Creo que el hincha quedó muy ilusionado con lo que vio anteriormente, con la identidad de equipo que se logró y que hizo que la gente se sintiera identificada y es lógico que lo queremos volver a conseguir. En esta etapa es verdad que quizás todavía no hemos llegado al equipo que queremos ser, pero no tengo ninguna duda que con trabajo y con el tiempo el equipo se va a ir soltando, adaptando a lo que uno pretende, a los entrenamientos. A medida que vaya pasando el tiempo vamos a ver un Nacional cada vez más competitivo y con mayor identidad. Obviamente que en esto también hay valoraciones hasta dónde el equipo puede llegar a sentirse más cómodo, tampoco puedo pedirle cosas al equipo por determinada situación se pueda llegar a sentir incómodo. Hay que evaluar los momentos que son importantes y, obviamente, los resultados son los que van generando mayor confianza y más convencimiento.

-¿Hoy le ves más potencial al equipo? ¿Encontrás que la idea está llegando al jugador?

-No solo veo potencial, lo que siento es que me transmiten una energía que demuestra que están muy ilusionados con crecer, crecer individualmente y como equipo. Hay muchos chicos jóvenes que los veo con una energía muy positiva y todos sabemos que tenemos que mejorar. Veo al equipo que quiere el desafío. Que el desafío que hay realmente gusta.

"Veo al equipo que quiere el desafío. Que el desafío que hay realmente gusta" Gustavo Munúa DT de Nacional

-Porque el plantel es más joven, ¿cuesta más aplicar la idea?

-Los planteles no son iguales, más allá de la idea que puedas querer implementar, lo más importante es que el equipo tenga una identidad y se sienta cómodo y que al jugador le podamos sacar el máximo provecho de sus características.

-Algunas voces te han pedido que utilices más mediocampistas. ¿La figura es lo que hace elevar el rendimiento o mejora la idea?

-No tiene nada que ver la figura táctica con el estilo que quieras implementar. Se puede jugar con cualquier sistema y se puede ser más de propuesta o de respuesta. Tenemos claro el estilo que nos gustaría implementar y de la identidad como equipo que me gustaría para Nacional, pero también hay que saber manejar los tiempos, hay que valorar los momentos, porque también es clave que el jugador se vaya agarrando confianza, se vaya soltando y pueda mostrar su mejor versión.

-¿Qué pensás cuando se hacen definiciones sobre que los técnicos deben ser más pragmáticos y no tan románticos?

-En el juego aparece todo. Hay momentos en el que aparece todo y hay que saber manejar todas las situaciones en un equipo. Un equipo tiene que estar preparado para manejar las situaciones de propuesta, de respuesta, de saltar líneas. Ahora, si el tema es qué nos gustaría y bueno… ser los protagonistas del juego el mayor tiempo posible. De a poco no tengo ninguna duda que el equipo lo va a ir consiguiendo.

"Construir no es fácil, hay muchísimos conceptos a los que el jugador se tiene que adaptar" Gustavo Munúa DT de Nacional

-¿Estás más del lado de Guardiola que de Mourinho?

-Estás hablando de dos monstruos que están marcando época en el fútbol. Para mí todo es importante, pero me gusta más que mis equipos tomen la iniciativa y que el rival esté más pendiente de nosotros que nosotros de ellos por más minutos en el partido. Ahora, no siempre se puede llevar a cabo porque los rivales también juegan, hay mucha paridad y al querer tomar la iniciativa se corren más riesgos. Construir no es fácil, hay muchísimos conceptos a las que el jugador se tiene que adaptar.

-¿Por qué es tan difícil alcanzar el ritmo de juego de Europa?

-Europa es la élite del fútbol, están los mejores jugadores del mundo o el 95% de los mejores.

-Pero los uruguayos que van a Europa se adaptan a ese ritmo...

-Hay muchísimos factores, lo primero es que la dinámica es muy superior, unos campos en los que el balón vuela y después hay mucho talento, mucha técnica, tácticamente los equipos son muy buenos. El jugador crece. El que va a Europa va a crecer porque el compañero que tiene al lado es también un elegido para llegar ahí.

-Pero con Nacional en la Copa lograste jugar a otro ritmo. ¿Te sienta mejor la Copa para lo que procurás lograr en el equipo?

-Es que hay más ritmo, es más ida y vuelta. En el fútbol uruguayo muchas veces se para el juego, no hay tanta continuidad, ya sea por el rival o por las picardías del fútbol de acá que hace que el balón no se renueve rápido. Ahora, yo estoy viendo que los campos en el fútbol uruguayo están mejorando muchísimo, pero a nivel de Sudamérica hay canchas que son muy rápidas.

"En el fútbol uruguayo muchas veces se para el juego, no hay tanta continuidad, ya sea por el rival o por las picardías del fútbol de acá" Gustavo Munúa DT de Nacional

-El comienzo sin los resultados esperados, ¿te preocupó o empezó a generar incertidumbre sobre el futuro?

-Obviamente que todos queremos arrancar bien, me gustaría que el equipo gane siempre, que agarre la idea rapídisimo y que el equipo ilusione, pero para algo están los proyectos y los procesos. Sabemos que estamos en un equipo grande, exigente y con un proyecto ambicioso, estamos intentando darle identidad al equipo, que los jugadores están muy ilusionados con la propuesta y poder acercarnos a ese equipo que todos queremos.

-¿En qué fase estás?

-Vemos que el jugador se está adaptado a los entrenamientos y a lo que pretendemos. El jugador se tiene que empezar a descubrir tanto a nivel técnico como táctico y ahí crece. Nosotros estamos en la etapa en la que los jugadores se van descubriendo y no tengo ninguna duda que con el tiempo que entrega estabilidad y continuidad viene el crecimiento.

-¿Va a ser raro tener que jugar un clásico sin público?

-Va a ser rarísimo, en principio todo apunta a eso y nos vamos a tener que adaptar todos a ello.

-Como exfutbolista y arquero... ¿Luis Mejía puede llegar a ser un arquero histórico en Nacional?

-Luis ya está dejando su huella en Nacional, ojalá que haga historia grande en Nacional. Eso querrá decir que le fue bien a Nacional y a todos los que estemos en ese momento. También a Luis y a cualquier jugador lo tiene que acompañar el equipo para dejar la huella grande.

-Algún juvenil que no hayas utilizado, ¿te transmite la sensación de que va a llegar?

-Sí, hay. ¡Hay! El tema de los juveniles hay que llevarlos con pasos firmes y con cuidado. De Nacional han salido jugadores de muchísimo nivel y por suerte sigue aportando futbolistas de una proyección importante, por eso el desafío nuestro es poder darle muchas herramientas para que puedan potenciarse, para ahora y para lo que viene.