¿Por qué los futbolistas del Calcio jugaron con la cara pintada de rojo?

Anche gli ufficiali di gara si uniscono a Lega Serie A e @assocalciatori in collaborazione con @WeWorldOnlus e scendono in campo per dare un simbolico cartellino rosso alla violenza sulle donne in occasione della 34ª Giornata di Serie A TIM. #unrossoallaviolenza #JuveNapoli pic.twitter.com/Dxd4cNmt2p