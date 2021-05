El futbolista de Nacional Brian Ocampo es seguido de cerca por América de México

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Brian Ocampo fue el mejor exponente que tuvo Nacional en el 0-0 contra Atlético Nacional. Si bien no tuvo tanta fluidez en ataque, porque los tricolores no llegaron tanto, fue muy generoso en el retroceso defensivo y ayudando a marcar. El floridense generó faltas y le dio un pase de gol a Guzmán Corujo, que el zaguero no logró finalizar adecuadamente.

En tanto, el floridense es seguido de cerca por América de México, aunque los tricolores todavía no han recibido una oferta formal por uno de los clubes más grandes de México. A su vez, hay otro equipo mexicano que está interesado en el delantero y también han existido un par de sondeos más. Pasa por un gran momento.