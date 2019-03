El futbolista que asegura que no tuvo lugar en Boca por "ser vegano"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un futbolista colombiano que tuvo un fugaz paso por Boca Juniors aseguró que no tuvo lugar en el equipo argentino por "ser vegano".

Se trata del mediocampista Sebastián Pérez, que actualmente milita en el Barcelona de Guayaquil (Ecuador). Llegó al elenco argentino a mediados de 2016 procedente del Atlético Nacional campeón de la Copa Libertadores de ese año.



Llegaba para ser pieza clave en el elenco xeneize pero en tres años solo disputó 15 partidos, con una cesión al Pachuca mexicano en el medio.



En declaraciones al programa Redes de ESPN que fueron recogidas por Olé, se le preguntó a Pérez por qué no le fue bien en su paso por Argentina. "Yo creo que me fui de Boca por ser vegano. Cuando decidí seguir este camino, sabía que se iban a venir este tipos de comentarios. Me hice vegano estando lesionado, me sirvió para recuperarme más rápido, entrenar más y para poder llegar a las terapias con más energías",



Afirmó que escuchó comentarios tales como "es el 5 de Boca, cómo va a ser vegano, tiene que comer asado".



Su pareja, Manuela, consideró que "no sé si fue netamente por eso pero eso lo impulsó" ya que en Argentina "culturalmente no tienen muy desarrollado el tema pero hubo mucha lesión constante del hincha".



"Hubo jugadores que se lesionan cada vez y no dicen nada, pero si Sebastián se lesiona cada vez, dicen que es por ser vegano. Cualquier cosa que pasaba decían por ser vegano", explicó.