"Ellas en el fútbol": la voz de las mujeres que Rexona impulsa

Muchas veces el talento y las ganas no son suficientes. Para poder para mejorar, para dejar una huella, se necesita también que haya igualdad de oportunidades y un apoyo que impulse a crecer y avanzar sin límites. Eso es lo que busca hacer Rexona, marca de la compañía Unilever, junto con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) a través de la campaña “Ellas en el fútbol”.

El proyecto es “es una iniciativa propuesta por AUF, para presentar historias y reflexiones de mujeres referentes en el fútbol uruguayo, tanto dentro de la AUF, como jugadoras, y en nuestro caso marcas que apoyan y están comprometidas con el crecimiento de este deporte femenino en Uruguay”, explica Florencia Villar, brand manager de Rexona.

A Luciana Mascaraña, árbitra de la AUF, siempre le gustó el fútbol, pero entrar en un mundo considerado “de hombres” no fue fácil y le tomó un tiempo hacerse un lugar. De todas maneras, sabe que el camino pudo haber sido más difícil aún si no fuera por las pioneras que llegaron antes. “Ahora, de nuestro lado, nos toca poner ese granito de arena para las próximas, que son bastantes por suerte, porque cada vez somos más”, explica en un video que forma parte de la campaña.

Por su parte Andrea Lanfranco, integrante del Comité Ejecutivo de la AUF, explica que “lo que está haciendo la mujer es tomar esas oportunidades, ocupar determinados lugares y mostrar que puede hacer las cosas de distinta forma, en el mismo lugar, con una visión diferente. Por eso es importante la igualdad de las oportunidades”, agrega.

Confianza y constancia

Cada vez son más las niñas que deciden jugar al fútbol y las jóvenes que eligen dedicarse de lleno, hacer de ese deporte su profesión. Pero para lograrlo necesitan sortear barreras que no siempre son visibles, pero que están ahí.

“Muy pocas niñas jugaban al fútbol porque recibían mensajes donde se las excluía. Otras mujeres seguimos adelante a pesar de algunas trabas y pudimos abrirles puertas a las que vienen de abajo”, cuenta Stefanía Maggiolini, exjugadora y asistente técnico de la selección femenina sub- 17.

“He escuchado un montón de historias de jugadoras más grandes que yo que me cuentan que se les hizo muy difícil, no solo por la sociedad, sino también por el tema de sus familias, por un tema de mentalidades, entre otras cosas, que eran como un obstáculo para ellas. Hoy en día noto que todo eso ha cambiado, no sé si mucho desde todo punto de vista, pero cambió y está buenísimo”, dice por su parte la futbolista Victoria Martínez.

Abrir caminos, amplificar voces, inspirar confianza y contagiar a que las mujeres hagan lo que quieran hacer es el propósito de Rexona, explica Teresa Cometto, country manager de Unilever. “La inclusión es fundamental, es darle la posibilidad a todas las personas en esa construcción de la confianza para moverse más, porque eso es bueno para la salud de las personas y es bueno para la sociedad en su conjunto”, explica.

“Los prejuicios, los estereotipos, y la falta de apoyo económico, son barreras que existen hoy en día en el fútbol femenino y que con Rexona nos proponemos empezar a derribar, para que mañana cada niña tenga el derecho y la oportunidad de hacer lo que quiera hacer”, agrega Villar por su parte.

Pero conseguirlo requiere perseverancia y constancia, porque “uno no logra promover o no logra concientizar en pocos meses. Es un trabajo continuo y de largo aliento”, dice Cometto y agrega: “Toda las niñas, todas las mujeres, deberíamos poder hacer lo que sentimos que queremos hacer”.