El fútbol uruguayo seguirá parado al menos hasta junio

No habrá fútbol al menos hasta junio. Eso ya lo tienen claro en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), porque la situación sanitaria todavía está lejos de mejorar, la exhortación a la cuarentena voluntaria seguramente continuará durante todo abril y como se considera que los equipos deberán hacer al menos una minipretemporada antes de retomar la actividad, lo más optimista es que la actividad se retomará en el sexto mes del año.

“Manejar en estos momentos una posible fecha de regreso del fútbol es imposible, porque la situación que estamos viviendo no sabemos cuándo va a finalizar, por lo que estamos manejando distintos escenarios. Sin embargo, lo que sí puedo confirmar es que el más optimista de todos ellos no prevé el retorno antes del mes de junio”, expresó a Ovación el Director de Competiciones de la AUF, Jorge Casales.

“Estamos en permanente contacto con las autoridades del gobierno a través de la Secretaría Nacional del Deporte, pero nadie se anima a predecir cuándo va a terminar esto”, apuntó el dirigente respecto a la pandemia de coronavirus.

El hecho de que se alcanzarán los tres meses de inactividad es lo que llevó a la AUF a tomar la “dolorosa decisión” —según palabras del propio Casales— de enviar a todo su personal al seguro de paro, pues se hace imposible para el organismo hacer frente a las obligaciones salariales.

“La del viernes fue una jornada muy larga, porque quisimos personalizar la comunicación de la determinación. Comenzamos a las 9 de la mañana y la última reunión la tuvimos sobre las 22. Fue muy difícil, pero tuvimos la comprensión del personal cuando le explicamos la situación”, explicó Casales.

No entra dinero

La AUF no está ajena a lo que le ocurre a todas las empresas de Uruguay y el mundo: no hay actividad, no hay ingresos. De hecho, para estas fechas se aguardaba que hubiera uno muy importante que si bien no se perdió, se postergó en el tiempo y eso obligó a tomar la medida de enviar a los funcionarios al seguro de desempleo.

“El jueves deberíamos haber comenzado las Eliminatorias y como locales, lo que nos aseguraba una importante recaudación por la venta de entradas para el partido frente a Chile. Esa plata no entró, lo cual es un primer perjuicio”, explicó Casales, quien añadió: “Pero hay un segundo y es que todavía nosotros no hemos negociado los derechos de transmisión de las Eliminatorias, por lo cual tampoco ingresó la primera cuota. Eso nos hace imposible afrontar lo que se viene y fue lo que le explicamos a los funcionarios”.

A propósito de la venta de los derechos televisivos para los encuentros que Uruguay afrontará de local, por el momento sigue sin decidirse, pero todo apunta a que en breve habrá acuerdo con alguna empresa. De hecho, Casales reafirmó a Ovación lo que ya había dicho el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, en cuanto a que la sociedad uruguaya puede quedarse tranquila porque tanto los partidos de Uruguay de local como de visitante, así como el resto de los encuentros de las Eliminatorias sudamericanas, se podrán ver en directo.

Ante la falta de estos ingresos previstos para estas fechas, fue imposible asumir el presupuesto sin endeudarse.

Millonario ahorro

En principio la mayoría de los funcionarios de la AUF fueron enviados al seguro de desempleo hasta el 30 de abril y luego se evaluará si también permanecerán durante mayo.

“Solo quedaron 10 o 12 personas para mantener el funcionamiento básico de la asociación, pero en régimen de medio horario hasta el 19 de abril. Luego veremos cómo seguimos”, contó Casales. Ahora bien, ¿cuánto se ahorra la AUF por enviar a sus funcionarios (incluido el maestro Óscar Tabárez y todos los cuerpos técnicos de selecciones nacionales masculinas y femeninas) al seguro de desempleo?

Son algo más de 500.000 dólares por mes, una cifra sumamente importante. Esto significa que si, como se prevé, la AUF permanecerá con el funcionamiento indispensable durante los próximos dos meses, le significará ahorrar algo más de un millón de dólares.

¿Por qué junio?

Pensar en el regreso del fútbol para junio (como mínimo) es bastante desalentador, porque no se juega desde el domingo 8 de marzo, es decir hace ya más de 20 días. Esto supone que habrá al menos tres meses sin actividad. La cuestión es por qué en la AUF se plantean el retorno recién para junio y no en mayo en caso de que la situación mejore.

Aquí tiene que ver lo que es la voluntad de los clubes, que en la reunión virtual que mantuvieron con el Consejo Ejecutivo el pasado viernes expresaron la voluntad de los cuerpos técnicos de que exista una separación de al menos tres semanas entre el anuncio de que los planteles pueden volver a entrenar y la fecha elegida para fijar la próxima fecha, que es la cuarta del Torneo Apertura

Cuando regrese el fútbol, además, habrá que reprogramar la fecha del clásico, pues el sorteo decidió que fuera en la cuarta jornada, pero luego se decidió que se jugaría el miércoles 1° de abril en virtud de los compromisos que tenían pactados Nacional y Peñarol por la Copa Libertadores. En caso de que la actividad internacional aún no haya regresado (se cree que retornará antes que el Uruguayo por los compromisos asumidos por Conmebol), se podría jugar en el mismo fin de semana que el resto.

“Ya hemos decidido que antes de definir en qué fecha va a retornar al fútbol vamos a tener una reunión con todos los actores: futbolistas, técnicos, preparadores físicos, árbitros, etc. para entre todos ver qué es lo mejor”, expresó Casales, consciente de la necesidad de dar tiempo a que los planteles hagan una puesta a punto desde lo físico.

El corrimiento de todo el calendario lleva a que se siga trabajando en cómo terminar la temporada, teniendo en cuenta que también habrá que afrontar partidos por Libertadores, Copa Sudamericana y también Eliminatorias.

Una alternativa que se maneja es extender la temporada hasta junio de 2021 y jugar el Intermedio y la Copa Uruguay en el segundo semestre.