El fútbol se pone al día: se juegan los suspendidos

Lo que comenzó como un secreto a voces en la mañana se terminó confirmando por la noche: no se iba a jugar la octava fecha entre mañana y pasado, sino que se iban a disputar los encuentros suspendidos del pasado fin de semana.



A partir de allí, fueron muchas las conjeturas que se sacaron ya que la octava y décima fecha del Apertura ya estaban fijadas de antemano para que sean entre semana y así ajustar los tiempos para que el Torneo Intermedio culmine antes del inicio del Mundial.



La Mesa Ejecutiva no sólo ratificó que mañana se comenzarán a recuperar los partidos postergados, sino que también aprovechó la oportunidad para confirmar las dos próximas fechas que se jugarán el fin de semana y el 28 y 29 de marzo.



Jorge Casales, presidente de la Mesa Ejecutiva, confirmó temprano que el Consejo de Liga no se iba a llevar a cabo ya que el organismo utilizó sus potestades reglamentarias para terminar confirmando sin consultar a los clubes que entre mañana y pasado lo que se iba a jugar eran los duelos que no se pudieron disputar el domingo.



A su vez, se hizo referencia al Artículo 59.2 del Reglamento General, que establece: “Los partidos que por cualquier causa sean postergados los fines de semana, se disputarán el primer miércoles disponible que lo permita la actividad internacional, en el que caso de que el o los clubes en cuestión estén participando de ella”.



Basándose gran parte en ese contenido, es que se tomó la decisión de que Cerro y Peñarol jueguen mañana, desde las 16.00 en el Tróccoli, al igual que lo harán Boston River y Atenas en el Parque Artigas. Por su parte, Racing recibirá a Nacional en el José Nasazzi, también a las 16.00, pero el jueves, mismo día en el que se enfrentarán Liverpool y Torque en Belvedere.



Esto último también generó bastante confusión ya que luego, si se seguía el criterio de alternancia, a Nacional le tocaba jugar mañana y a Peñarol el jueves, aunque finalmente se decidió que los aurinegros jugaran primero.



La competencia internacional y la presencia de la Copa del Mundo a mitad de año complicó la fijación de las fechas tanto del Torneo Apertura como del Intermedio. La Mesa Ejecutiva hace malabares y por ahora los hace bien.