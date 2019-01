Este viernes vence el plazo para firmar el acuerdo con Tenfield

Viernes 4 de enero de 2019, es el “día D” para el fútbol del Interior, y por varias razones.



No solo respecto a la 16ta. Copa Nacional de Selecciones, previsto su inicio para los días 11 y 12 de los corrientes, sino además para lo que viene y lo que vendrá.



La firma del acuerdo por la televisación del torneo de mayores rubricado entre la Organización de Fútbol del Interior (OFI) y la empresa Tenfield, ingresó en un impasse, luego de que el sábado pasado quedara establecida en Paysandú el acta fundacional de la Asociación de Futbolistas Amateurs del Interior (AFAI), que de entrada deicidió plantarse firme.

AFAI, no solo pretende conocer el alcance del acuerdo firmado entre OFI y la empresa televisiva (que no contempló a los jugadores y sí a los árbitros, agremiados en la Asociación del Interior de Árbitros de Fútbol, AIAF), sino que exige que todos los jugadores que pertenecen a las distintas Ligas de la OFI accedan a contratos por derecho de imagen.



Por tanto, planteado así el panorama, si no se logran avances significativos y prontos en la negociación que resta en estos días, el acuerdo por la televisación podría abortar, amenazando incluso, no solo el inicio el torneo, sino la propia realización del mismo.



Hasta este jueves 3 de enero, de acuerdo a datos de Ovación, estas son las posiciones de los jugadores de algunas de las Ligas afiliadas:

-Acceden a los derechos de imagen, atendiendo el acuerdo OFI y Tenfield?:

-No (7): Colonia, Flores, San José Interior, Paysandú, Rocha, Tacuarembó.

-Sí (1): Artigas, Durazno.

-Deciden (3): Flores, Florida.

-REUNIONES Y DECISIONES

Fecha límite.

El 21 de diciembre OFI emitió la Circular 20181221, en la que intima a los jugadores de las selecciones participantes a firmar la cesión de derecho de imagen o no podrán jugar, estableciendo como plazo límite el día 4 de enero de 2019, a la hora 15.00.



“El Consejo Ejecutivo resolvió que los sectores deben comunicar la nómina de jugadores que no firmen para que se borren de la lista para el torneo. Los mismos pueden ser sustituidos por otros que cumplan las mismas condiciones de habilitación de la lista original”, daba cuenta el documento.

Testimonios

​

Mario Cheppi, presidente de OFI

"Ellos (mutual de futbolistas del interior) sostienen de que fueron llamados por otra empresa y que tendrían la misma oferta o algo mas para hacernos. A mí me parece que eso no está bien máxime cuando OFI ha firmado un contrato. En todo contrato -en mi modesto saber y entender- tenemos una cuota que es importante y que es la buena fe. Ellos tienen su posición, creo que serían felices si ese contrato cae, para el que personalmente voy a pelear hasta lo último para que ello no ocurra. OFI ha hecho un contrato con la empresa Tenfield, lo ha hecho con todo el asesoramiento jurídico, que corresponde ya que el Art. 41 del nuevo estatuto le da independencia económica a OFI y eso hace de que tengamos tranquilidad”, dijo el presidente de la Organización, Mario Cheppi, según el portal Fútbol Florida.

“Bienvenido el gremio, pero no con imposiciones, y no me hables que hay otra empresa que está dispuesta a colaborar con el fútbol del interior cuando ni siquiera pasó por la vereda de la organización y pidió permiso para hablar con el primero que lo atendiera. Entonces no me vengan con eso, porqué llamó a la gremial formada el sábado Aducen a que contrato tiene formas no ajustadas a la realidad lo cual discrepo con epítetos que me los guardo ahora. No los voy a repetir. No fue una reunión intensa como se habla por ahí, ni fue una reunión de las más amigables”, agregó.

Matias Dutour, jugador de Rocha.

“Nadie tenía información sobre lo que querían hacernos firmar, nos prepotearon para que cediéramos los derechos sin nosotros tener información de nada”, dijo a Entre Líneas, Matias Dutour, futbolista de la selección de Rocha.



“Esto va mucho más allá de lo económico; ahora el fútbol del interior es mucho más importante de lo que venía siendo. Todos allí, que éramos un gran número, nos pusimos de acuerdo en pelear todos por lo mismo y no firmar, porque quieren vender algo que es nuestro sin tener nuestro consentimiento. A raíz de esto el fútbol del interior tiene la posibilidad de que empiece a crecer un poco más y que el jugador en el futuro tenga mejores condiciones para jugar…sabemos que esto va a ser una pelea larga, que arrancó el otro día, ahora hay que ponerse firme y seguir apoyándola”.

“Me sorprendió la humildad de Lugano y sus acompañantes, su disposición para explicarnos sus experiencias; nunca nos presionaron para nada y siempre nos dieron total libertad para hacer lo que nosotros quisiéramos”, agregó el ex juvenil de Nacional de Montevideo.