Yamila Badell afronta su quinta temporada como profesional en el fútbol femenino de España

Yamila Badell habla con Ovación desde Santander, Cantabria, donde entrena con el Racing Féminas de la segunda división profesional de fútbol femenino de España. Repasa su carrera, analiza la situación actual del fútbol femenino en Uruguay y hace mención a su relación con la selección que dirige Ariel Longo.

—Antes de emigrar por primera vez dijiste en una entrevista con Ovación: “Me gusta lo simple. Pasar la pelota. Correr. Pegarle al arco”. ¿Seguís sintiendo lo mismo?

—Llegué como delantera pero terminé de volante por afuera. También jugué como media punta y en el doble cinco. Adquirí los conocimientos y la experiencia de cada jugador en cada posición. Eso me hizo crecer. Si bien cuando jugaba en Uruguay no pasaba la mitad de la cancha para defender, hoy soy una jugadora un poco más completa. Tengo más recorrido, estoy en ataque, estoy en defensa. Hago coberturas. Tengo asistencia. Hago goles. Ha variado el juego de lo que era Yamila en Uruguay a lo que es Yamila en España. Potencié aspectos que tenía descuidados o ni siquiera tenía. Solo me dedicaba a correr y hacer goles.

—A vos y a Pamela González se les puso la insignia de ser las que le abrieron el mundo a las futbolistas uruguayas. ¿Te pesó o te sigue pesando ese cartel?

—Yo salí del Aeropuerto de Carrasco con un sueño y con el objetivo de recoger experiencias y no pensé tanto que me iba como pionera al exterior. Sí te puedo decir que, a raíz de eso, el foco de atención ha llegado un poco más a Uruguay. No solo por nosotras, sino por el desempeño de clubes y la selección y, en Europa, el rendimiento que hemos tenido yo y Pamela. Hoy hay representantes que ven a Uruguay como un semillero de jugadoras. Quizás en ese momento no éramos conscientes de lo que estábamos generando, pero dio frutos a largo plazo.

—¿Cómo ves la evolución del fútbol femenino en Uruguay en estos últimos cinco años?

—Ha cambiado. No puedo decir que mucho. Pero sí se está queriendo progresar en muchos aspectos. Hay clubes que le han dado instalaciones, material, ropa. Cosas básicas. Pero Hay equipos que se han conformado con darle el nombre de la institución. Y hay gente que la sigue remando con lo que tiene. Se ha creado OFU (Organización de Futbolistas Uruguayas), que pelea a diario por la equidad de derechos y está en constante diálogo con AUF y los clubes. Vamos lento, como siempre. Las cosas se están haciendo al ritmo que se hacen en Uruguay. Creo que podríamos querer un poquito más.

— ¿En qué temas puntuales, por ejemplo?

—Primero hay que cambiar la cabeza y no pensar que el fútbol femenino es una pérdida de dinero o pérdida de tiempo. Se ha demostrado que da que hablar, llena estadios, vende camisetas, tiene un espacio en las redes sociales. Nada de eso escapa a lo que es el fútbol hoy. Se necesita gente que se anime a apostar por el fútbol femenino. Lo otro que es fundamental es que nosotras, como jugadoras, tenemos que cambiar muchas cosas para poder hablar de fútbol profesional. Porque ser futbolista profesional no significa tener un contrato. Por ejemplo, lo invisible es tan o más importante que la hora y media que entrenás con el equipo. La comida, el descanso, el cuidado personal.

— ¿Te parece que existe el contexto necesario para eso en Uruguay?

Hay muchos peros. Lo entiendo. Yo nunca tuve un estatus económico que me habilitara a tener muchas cosas que me hubiese gustado tener. Pero siempre busqué caminos para profesionalizarme. A mis quince años iba a bailes, no consumía alcohol, no iba a fiestas. Sí salí a bailar alguna vez, pero intentaba cuidarme. Siempre me rebusqué.

— ¿Qué tanto te parece que tuvo que ver el resultado de Uruguay en Sudáfrica 2010 con el crecimiento del fútbol femenino en los últimos diez años?

Es lo mismo de siempre. Yo creo que a la jugadora le hace el click cuando ve que un equipo femenino o una selección femenina consigue grandes cosas. A mí, que la generación de Sudáfrica haya salido como salió no me iba a incentivar. Ahora, la clasificación de la sub 17 femenina al Mundial de 2012, por ejemplo, tuvo repercusión grande en Uruguay. Dio que hablar. Movió a muchas chicas a querer meterse en equipos. A que el padre se arrimara a un equipo con su hija a la que le gustaba jugar a la pelota. Eso sí.

— ¿Cómo ves tus perspectivas de volver a la selección?

Yo sigo jugando al fútbol. Sigo aprendiendo. Generando experiencia. Sigo creciendo en varios aspectos. Las puertas de la selección, yo no me las cerré.

— ¿Mantenés la expectativa de ver tu nombre en la lista de convocadas?

Durante el segundo año en CD Tacón, era algo que me tenía más preocupada. Pero ya me di cuenta de que, más allá de cómo me vaya en mi carrera, parece que no es suficiente. Va por otro lado. Hoy no es algo por lo que no duerma. Estoy jugando en el Racing, los objetivos los tenemos claros. Yo sigo trabajando, me sigo esforzando para ser mejor jugadora.



Yamila Badell, cinco años atrás, a punto de emigrar por primera vez a España