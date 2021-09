Fútbol femenino: el torneo arrancó con triunfo de Fénix frente a Racing

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Campeonato Uruguayo de fútbol femenino comenzó en la tarde noche del sábado con un duelo clásico entre Fénix y Racing. El duelo se movió hasta el Estadio Charrúa, donde se disputará toda la primera fecha, y terminó con triunfo albivioleta por 2-0.

Paola Pintado fue la jugadora que marcó los dos tantos para las dirigidas por Hugo García que de esta manera quedaron como únicas líderes del torneo que este domingo complementará la primera fecha.

En la primera parte, el conjunto de albivioleta logró ponerse en ventaja y con esa diferencia se fue al descanso ante el equipo de Sayago que regresó este año a la máxima categoría del fútbol uruguayo.



Fue en el complemento cuando la delantera sentenció el partido poniendo su doblete y así permitiendo que su equipo consiguiera las tres unidades ante las académicas dirigidas por Natalia Viude.

¿Cómo continuará la primera fecha?

- Liverpool vs. Danubio / 09:00 hs.



- Náutico vs. Nacional / 11:30 hs. (AUFTV y NacionalTV)



- Peñarol vs. River Plate / 14:00 hs



- Defensor Sporting vs. Atenas / 16:00 hs.