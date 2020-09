La fecha 3 dejó un tridente de líderes en la Primera División del fútbol femenino

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El fin de semana se disputó la tercera fecha de la Primera Fase del Campeonato Uruguayo de Fútbol Femenino. Cinco juegos en la Primera División con resultados que dejaron la punta de la tabla compartida entre tres equipos.

Liverpool, que venía con puntaje perfecto tras dos encuentros, igualó 2-2 con Fénix y eso le permitió a Nacional y a Peñarol alcanzar a las negriazules en lo más alto.

En el Estadio Martínez Monegal, fueron las albivioletas las que se pusieron arriba en el marcador, pero Liverpool dio vuelta el marcador con goles de Kelly Rigau y Anabel Ubalantes antes del cierre del primer tiempo. De todas maneras, eso no fue suficiente, porque Fénix llegó al empate y al 2-2 final.

El duelo entre Nacional y River Plate. Foto: @CNdeFfemenino.

El empate de Liverpool favoreció a varios equipos y uno de ellos fue Nacional, que visitó a River Plate en su complejo y ganó por 3-1 un partido donde las darseneras dieron pelea.

Laura Felipe puso en ventaja a Nacional, pero antes del cierre del primer tiempo llegó el empate de River Plate por intermedio de Karina Álvez. Pese a la igualdad transitoria, las dirigidas por Diego Testas se quedaron con el triunfo gracias a los tantos de Caterin Lima y Juliana Castro.

El duelo entre Peñarol y Defensor Sporting. Foto: @FemeninoCAP.

En el otro juego interesante que tenía la tercera fecha, se midieron Peñarol y Defensor Sporting en el Estadio Charrúa en lo que fue victoria aurinegra por 3-0.

En un primer tiempo arrollador, las aurinegras marcaron las tres diferencias en poco minutos ya que a los 6' y a los 11', Lorena Graña puso en ventaja a Peñarol y el triunfo lo sentenció Lourdes Viana a los 34'.

Los otros dos encuentros que tuvo la jornada enfrentaron a Danubio con Atenas y a Rentistas SJ frente a Progreso.

El equipo de San Carlos se hizo fuerte en Montevideo y se impuso 3-1 ante las franjeadas, mientras que en el Complejo Rentistas ganó el local por 4-0 ante las aurirrojas.

la tabla Las posiciones tras tres fechas disputadas

1- Liverpool / 7 puntos

2- Nacional / 7 puntos

3- Peñarol / 7 puntos

4- Atenas / 6 puntos

5- Fénix / 5 puntos

6- Defensor Sporting / 3 puntos

7- Danubio / 3 puntos

8- Rentistas / 3 puntos

9- River Plate / 1 punto

10- Progreso / 0 puntos

fecha 4 Así se jugará la que viene

- Progreso vs. Peñarol

- Atenas vs. Fénix

- Liverpool vs. Danubio

- Nacional vs. Defensor Sporting

- Rentistas SJ vs. River Plate