Fútbol femenino: así se jugará la segunda fecha de la primera fase del Uruguayo

La segunda fecha de la primera fase del Campeonato Uruguayo de fútbol femenino se jugará de manera íntegra el próximo domingo. Todos los encuentros se disputarán el Estadio Charrúa.

Los partidos son los siguientes: Nacional vs. Danubio (9.00 horas), Peñarol vs. Defensor Sporting (11.30), Atenas vs. Liverpool (14.00), River Plate vs. Fénix (16.30) y Racing vs. Náutico (19.00).

El choque entre aurinegras y violetas se transmitirá por AUFTV.



Nacional, Peñarol, Fénix y Defensor lideran el torneo con tres puntos. Danubio y Liverpool tienen 1. Aún no sumaron: Atenas, Racing, River Plate y Náutico.



La primera fase la disputarán todos contra todos y a una sola ronda, mientras que para la segunda fase los equipos se dividirán en dos grupos: los cinco mejores irán por el título y el cupo a la Copa Libertadores 2022 mientras que las cinco instituciones que menos puntos hayan acumulado pelearán por la permanencia y buscarán evitar quedar entre los dos últimos que serán los que el próximo año disputen el Campeonato de Segunda División.