Es más que fútbol: Cerro Largo y sus hinchas especiales

Cerro Largo viajó ayer por la mañana hacia Santiago donde hoy jugará la revancha frente a Palestino por la segunda fase de la Copa Libertadores. Y lo hizo con parte de sus hinchas. Tres jóvenes, fanáticos del equipo arachán, fueron invitados por la directiva a viajar junto al plantel acompañados por sus padres.

Matías (24), Federico (25) y Gabriel (17) tienen capacidades diferentes y son muy conocidos en Melo porque no se pierden un partido en el estadio Ubilla haya sol, llueva o truene. Es más, Gabriel el menor de los tres, sale siempre a la cancha con los jugadores y aparece con su silla de ruedas en la foto de la formación del equipo.

El presidente de Cerro Largo, Ernesto Dehl, convencido que el fútbol es mucho más que lo que pasa durante 90’ en una cancha, explicó la razón de la invitación a los tres muchachos que irán en representación de todo el pueblo.

“Es la primera vez que vamos a disputar un partido en el exterior por Copa Libertadores y nos acompañan verdaderos hinchas, de esos que no fallan nunca. Ellos viven, vibran y sufren fin de semana tras fin de semana con su pasión que es el fútbol y Cerro Largo. La directiva tomó la decisión de que nos acompañarán a Santiago. Es una gran alegría para ellos y para todos nosotros”, dijo Ernesto Dehl.

“La idea de invitarlos surgió apenas nos clasificamos a la Libertadores. Tomamos la decisión de que si se tenían que quedar algunos dirigentes lo harían, pero queríamos invitar a los verdaderos hinchas. Eran ellos tres y dos señoras mayores que siempre van al fútbol, pero ellas por motivos de salud no pudieron acompañarnos. Lo van a ver por televisión, pero nos hubiera gustado que pudieran ir porque siempre están en el palco alentando con sus banderitas”, explicó el titular arachán.

Gabriel es el que entra a la cancha, a Federico su padre lo carga hasta el palco porque en el Ubilla no hay rampas para las sillas de ruedas, algo que Dehl piensa hablar con la nueva intendencia. Allí se ubica siempre junto al presidente y con él comenta las jugadas. Y Matías, que viajó con el pelo teñido de azul por la promesa que hizo si clasificaban a la Libertadores, se ubica siempre detrás del banco junto a un amigo que lo acompaña.

“Es un momento histórico para nosotros, porque vivimos cosas complicadas, como descensos. Ahora estamos disfrutando del momento”, dijo Federico, el más charlatán de los tres.

SOÑADO. “Cuando clasificamos a la Copa Sudamericana pensé que no íbamos a vivir nada más importante y ahora estamos en la Libertadores. Veo bien al equipo para la revancha”, agregó Federico, el único que tiene experiencia subiendo a un avión. “Ellos son debutantes. Je”, agregó.

“Esto es algo soñado, Cerro Largo es el club de mis amores. Ojalá podamos clasificar. Le tengo fe a Borges para que anote como hizo en Maldonado, pero no importa quien haga el gol, lo que tenemos es que ganar”, afirmó por su parte Gabriel, quien no negó que estaba un poco nervioso por el avión, pero ilusionado con apreciar desde el cielo la belleza de la cordillera.

“Que ellos viajen es importante para nosotros, para los jugadores y para toda la sociedad de Cerro Largo. Esto es mucho más que una pelota, es algo social. El fútbol tienen que tener un sentido social. Así lo entendemos en el interior donde el fútbol se vive en paz y prácticamente no hay violencia. El fútbol tiene que ser una fiesta como fue el otro día en Maldonado, donde no hubo ningún problema”, dijo Dehl mientras se preparaba para embarcar junto a los tres felices hinchas.

Pero antes de subir al avión el presidente compartió su optimismo para la revancha. “Fue una lástima que se nos escapó el resultado el otro día porque íbamos ganando y teníamos el partido controlado. La expulsión de Aguerre cambió el partido, pero la serie está abierta”, se ilusionó.

“He hablado con los jugadores y están plenamente confiados. Y el técnico me dijo que no era un partido accesible, pero que Cerro Largo podía ganarlo. Y yo creo mucho en la visión de Danielo”, añadió.

CORINTHIANS. En caso de pasar de fase, Cerro Largo se enfrentará al ganador del partido, que también se jugará hoy, entre Corinthians y Guaraní. En la ida ganaron los paraguayos por 1 a 0. Dehl no puede dejar de ilusionarse con la clasificación ni de soñar con enfrentarse con el equipo paulista “por la vecindad que tenemos. Y si pudiéramos jugar en el Ubilla sería espectacular. No fue la Conmebol que no nos dejó jugar con Palestino, sino un pedido de ellos para sacar ventaja deportiva. No creo que Corinthians la necesite contra nosotros. Sabemos lo que medimos y lo que pesamos. Si clasificamos y si pasa Corinthians vamos a hablar. Hay que darle 4.000 entradas para el visitante y el Ubilla tiene un aforo de 7.200. Prácticamente le entregaríamos el estadio. Sería la primera vez porque uno de los orgullos que tenemos es que ni Nacional ni Peñarol han sido locales en el Ubilla”.