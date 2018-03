“La Furia” fue toda Argentina

Así como miraba sorprendido Lionel Messi, lo hacía cada uno de los hinchas argentinos presentes en el Wanda Metropolitano o mirando el partido por televisión. Ni el español más fervoroso se podría haber imaginado una goleada de la magnitud con la que terminó cosechando “La Furia Roja” ante un combinado albiceleste que se mostró irreconocible.



Es cierto que los de Sampaoli no contaron con la “Pulga” por lesión, pero el flojo partido fue mucho más allá de la ausencia de su mejor jugador. Errores defensivos, oportunidades desperdiciadas en el ataque y un mediocampo que no paró a nadie fueron el combo perfecto para que España coronara una goleada que será inolvidable para ambas selecciones.



Lo más rescatable para el entrenador albiceleste fueron los buenos minutos de Maximiliano Meza, quien fue el más claro con la pelota y quien habilitó bien a sus compañeros en varias oportunidades.



Iban 12 minutos cuando Diego Costa abrió el marcador. En la misma jugada chocó con el arquero Sergio Romero, quien terminó saliendo para darle ingreso a Willy Caballero.



Isco estiró la ventaja a los 27 minutos del primer tiempo, aunque Nicolás Otamendi descontó a los 39’, de cabeza, e ilusionó a los argentinos con una posible igualdad que nunca llegó.



Comenzó el segundo tiempo e Isco volvió a estirar la ventaja. Tres minutos más tarde apareció Thiago Alcántara para marcar una nueva diferencia que ya comenzaba a dibujar una goleada, la cual se iba a concretar.



A los 73 minutos Iago Aspas anotó un increíble gol, luego de un pelotazo de David De Gea cuando la zaga argentina se quedó observando de la manera en la que ingresaba el delantero del Celta de Vigo para definir. Un minuto más tarde llegó el hat-trick de Isco con un tanto que liquidó futbolística y anímicamente a una selección argentina que la pasó muy mal y que se fue goleada del Wanda Metropolitano.



De esta manera, la selección albiceleste sufrió una derrota que no le propinaban desde el 1° de abril de 2009, cuando Bolivia, en La Paz, también la superó por 6-1.



Messi, Sampaoli y los hinchas habrán terminado preocupados porque la furia fue toda de Argentina.

