Funcionario de Catar admite haber recibido millones de euros de Alemania

El exvicepresidente de la FIFAMohamed Bin Hammam confirmó haber recibido un pago 6,7 millones de euros (8,2 millones de dólares) en relación con la presunta compra de votos para celebración del Mundial de fútbol de 2006 en Alemania, según publicó la agencia DPA tomando como referencia el informe del canal televisivo alemán ZDF.



Sin embargo, el catarí, suspendido de la FIFA de por vida por cargos de corrupción , negó que se hubiera tratado de un soborno, señaló el canal público como adelanto del informe que será emitido este domingo.



Según Bin Hammam, las acusaciones en torno a la concesión de la Copa del Mundo de 2006 no están dirigidas en su contra. "Ninguna me concierne. Son sólo acusaciones y seguirán siendo eso, acusaciones", insistió.

El destino y el motivo del pago de 6,7 millones de euros están en el centro del escándalo que se desató en torno a la elección en 2000 de Alemania como sede del campeonato que se realizó en 2006.



Hasta ahora se desconoce la razón por la cual este dinero fue transferido en 2002 de una cuenta del presidente del comité organizador, Franz Beckenbauer, y del entonces socio y manager de éste, el ya fallecido Robert Schwan, a una cuenta en Catar de una de las empresas de Bin Hammam.



Beckenbauer aseguró en varias ocasiones que el dinero tenía por finalidad asegurarse un pago adicional de la FIFA para financiar los costes de organización del Mundial.



Alemania acabó siendo elegida como sede del torneo en 2000 por el comité ejecutivo de la FIFA, en una elección en la que se impuso 12-11 sobre Sudáfrica.



Fueron decisivos los apoyos europeos y asiáticos, además de la sorpresiva ausencia en la votación del neozelandés Charles Dempsey. El país africano albergaría el primer Mundial en el continente cuatro años después de Alemania.



El dudoso pago también fue investigado por encargo de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) por el despacho internacional de abogados Freshfields, que sin embargo no pudo aclararlo cabalmente. El escándalo le costó el puesto a Wolgang Niersbach en la presidencia de la DFB.