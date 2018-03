Casi como su fuera la primera vez de una final de superclásico

Son de lo más grande en Argentina, América y el mundo. Se han aburrido de jugar superclásicos, pero como el de esta noche solo disputaron uno. Es especial y ambos equipos se juegan mucho en esta final de la Supercopa Argentina que enfrenta por un lado a River Plate (campeón de la Copa Argentina) y a Boca Juniors (campeón de la Superliga).



El dato que sorprende a todo el que lo lee o escucha es que Millonarios y Xeneizes disputarán recién su segunda final pese a la gran cantidad de años que llevan de rivalidad en la vecina orilla.



Aquella primera ocasión (y única hasta la de esta noche a las 21.10 en el Malvinas Argentinas de Mendoza) data de tres días previos a la Navidad de 1976.



Un 22 de diciembre se enfrentaron Boca y River para definir el Torneo Nacional y fue el equipo azul y oro el que se quedó con el triunfo con un tanto conocido hasta el día de hoy como “el gol fantasma”.



Ruben Suñé aprovechó la distracción de la defensa de River Plate en un tiro libre, no pidió distancia y remató sorprendiendo a Ubaldo Fillol (arquero campeón del Mundo con Argentina en 1978) y hasta a los reporteros gráficos que no pudieron retratar el momento (de allí el mote de “fantasma”).



Lo cierto es que esta segunda final tiene muchos condimentos y entre ellos se encuentra el momento de ambos. Boca llega como líder de la Superliga y desplegando un fútbol bastante atildado, mientras que River está en el ojo de la tormenta por las inversiones que se realizó (entre ellas Pratto y Armani) y que por el momento no se han destacado de la manera esperada.



Está claro que el triunfo urge para los de Gallardo, pero los de Barros Schelotto no querrán que sus rivales se adueñen del cetro que se definirá a partido único y en caso de empate por penales.

Otro de los datos que llaman la atención es la presencia de los jugadores uruguayos que estarán en el duelo de la Supercopa Argentina. Nahitan Nández será titular en Boca, mientras que Marcelo Saracchi y Rodrigo Mora lo harán por el lado de River, en un clásico que se jugará casi como la primera vez.