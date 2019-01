Fucile: “Vengo a estar tranquilo y a cerrar algunas bocas”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jorge Fucile almorzó ayer en uno de los lugares más hermosos del Uruguay: Colonia. Y lo hizo con los gerentes de Plaza, Carlos Manta y Roberto “Chiqui” García, para acordar su llegada. La semana que viene firmará su contrato por un año, en el que incluirá una claúsula de salida. Y comenzará a entrenar con Pablo Rodríguez, uno de los preparadores físicos de los Pata Blanca, dado que los dirigidos por Mario Szlafmyc viajarán hoy hacia Asunción, donde disputarán tres amistosos.

“Vengo a estar tranquilo, a desestresarme la cabeza. Y la ciudad está muy buena”, le confió “Fuchi” a Ovación, quien se mudará a Colonia, aunque tras los partidos que el equipo juegue en Montevideo se quedará un par de días en la capital.



“Voy a demostrar que ando bien, voy a cerrar varias bocas”, agregó el lateral que se mostró sorprendido cuando los tricolores no le renovaron el contrato que finalizó el último día del año pasado. Fucile no esperaba quedar afuera del club y tampoco la forma en que se dieron las cosas. A propósito de los tricolores, ayer llegó a un acuerdo para refinanciar la deuda y retiró el reclamo de la AUF.

Pero ahora el exfutbolista celeste comienza una nueva etapa en un club serio y ordenado, que no tiene deudas.



Fucile ya habló con el joven técnico coloniense, quien le causó muy buena impresión y jugó un papel muy importante para que llegara al club.



Ayer, tras el almuerzo, el futbolista conoció el complejo del club y también el aparthotel Dazzler frente al río, donde vivirá. “Estoy asombrado de la calidad humana de Fucile. Cuando visitamos el complejo ya nos estuvo aportando cosas. Nos puede aportar mucho dentro y fuera de la cancha”, dijo el gerente de Plaza, Carlos Manta, quien se mostró muy conforme con la contratación del extricolor. “Fucile era nuestra prioridad”, aseguró.

Esto no quita que también haya posibilidades de que se sume Luis Aguiar. El “Canario”, otro al que Nacional no le renovó el contrato, estuvo la semana pasada en Colonia y conoció las instalaciones del club. Según Manta, quedó muy impresionado. Y ahora tiene la pelota en su cancha, porque debe responder a la propuesta económica que se le realizó.



“Queremos mantener el equilibrio. No queremos salirnos de la línea”, le aseguró Manta a Ovación.



Es que el club siempre tuvo una política clara: la mayoría de sus futbolistas son formados en el club y oriundos del departamento. Y por lo general no se contratan jugadores que no le dejen un beneficio al club. Están convencidos que Fucile lo hará, aunque no sea contante y sonante.