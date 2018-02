Fucile se fue molesto con el arbitraje: "Te van metiendo de a poco en tu área"

"Estaba cobrando muy bien y a lo ultimo empezó a pitar faltas cortas que no eran. Después pasó lo que pasó, empataron y ahora jugaremos en casa. Queremos que todo sea transparente. Acá nos estamos jugando mucho y queremos entrar a la fase de grupos y pelear una Libertadores, pero así es muy complicado. Hay buenos árbitros, pero no pueden pasar esos errores de faltas cortas y otras que nos son faltas que te van metiendo de a poco en tu área. Quiero que sea todo legal y gane el mejor dentro de la cancha", señaló al término del partido.



"Esperemos que en el Parque sea todo justo. No queremos que se nos favorezca", agregó.



Por último, consultado sobre el gol que el equipo recibió en los descuentos, dijo: "Hay una falta a Zunino que pensamos que había cobrado. No estuvimos atentos y nos convirtieron. Ahora ya está, hay que pensar en el miércoles y buscar la clasificación".