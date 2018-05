Fucile: "Me comí tres caños por primera vez en mi carrera"

Satisfecho por el paso dado por el equipo, porque se logró un triunfo que los coloca en la mejor posición para meterse en los octavos de final de la Copa Libertadores, Jorge Fucile admitió que tuvo un desgaste importante en el partido por culpa de Rodrygo. "Me comí tres caños por primera vez en la historia", comentó el 'Fuci'.



En el primer análisis del cotejo, Fucile subrayó: "Teníamos que poner mucha intensidad en el juego, porque ellos estaban abroquelados atrás y nos costaba entrarles. Además, había que cuidarse y estar atentos porque ellos tienen un muy buen contragolpe y estaban esperando eso".



Al describir la concentración que tuvieron en la cancha, en diálogo con Sport 890, Fucile subrayó: "Nosotros teníamos que estar tranquilos, porque sabíamos que el gol podría llegar".

En lo que respecta al trabajo que realizó en la cancha y lo muy atento que estuvo a la marca, precisó: "Me tenía que cuidar porque me comí tres caños por primera vez en la historia. Es para aplaudir a Rodrygo, porque tiene una personalidad y un talento innato muy grande, son pocos los jugadores que pueden arrancar de 0 a 100 en la corta. No tenía más remedio que sacarlo un poco de la cancha y ahí se acabó el partido. Eso sí, terminé cansado y ahora voy a descansar para llegar lo mejor posible al sábado".



Sobre el trabajo de Alfonso Espino, Fucile opinó: "el 'Pacha' tiene una calidad bárbaro. Solamente se tiene que preocupar por la marca, porque con la velocidad que tiene es intratable".