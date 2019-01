Los frutos de los 11 años de Coito en las juveniles

Hace más de once años inició el camino Fabián Coito en las selecciones uruguayas. Comenzó en la Sub 15 en 2007, pasó a la Sub 17 en 2009 y a la Sub 20 en 2014, en el medio dirigiendo a la Sub 23 en los Juegos Panamericanos de 2015. En este tiempo ayudó al retorno de los éxitos a los juveniles celestes, pero también colaboró con el desarrollo de varios de los futbolistas que hoy en día forman parte de la Selección uruguaya mayor y, más aún, de su futuro.



El trabajo de Coito lleva once años en las juveniles de la Celeste, pero continúa. El próximo desafío es el Sudamericano Sub 20 que se iniciará en un mes (se disputará del 17 de enero al 10 de febrero), que será el undécimo torneo con Uruguay, séptimo a nivel continental, y tendrá como objetivo clasificar al Mundial de Polonia (entre mayo y junio). Hasta el momento el entrenador y su cuerpo técnico llevan cuatro clasificaciones a Copas del Mundo (dos Sub 17 y dos Sub 20) en cuatro Sudamericanos.

En todos estos años estuvo al frente de 72 partidos oficiales de las selecciones juveniles, teniendo en cuenta sudamericanos y mundiales, mientras que si se incluyen los amistosos los encuentros dirigidos, según datos de la AUF, son más de 200.

Los inicios: Sub 15.

El primer torneo fue el Sudamericano Sub 15 de 2007 de Brasil, en el cual Uruguay culminó en el segundo lugar. No fue mejor la segunda participación en el torneo dos años después en Bolivia, cuando terminó cuarto.



Pero los resultados no son lo más importante cuando se trata de juveniles. En este sentido, Coito colaboró en la formación de muchos jugadores que actualmente juegan en Primera División, algunos de ellos que llegaron a la máxima categoría de la Selección uruguaya.

En estos dos primeros torneos con la Celeste, Coito tuvo entre los citados a Diego Polenta, Emiliano Velázquez y Gastón Silva. Los tres zagueros llegaron a estar varios años después en al menos una convocatoria de Óscar Tabárez. Incluso Silva tuvo la distinción de ser el primer jugador uruguayo en jugar en todas las categorías de la selección uruguaya (Sub 15, Sub 17, Sub 20 y mayor) y hasta ser el único en llegar a un Mundial con la absoluta (Rusia 2018).

Un paso más: la Sub 17.

En el camino del entrenador estuvo después la Sub 17. En 2009 asumió para disputar en 2011 el Sudamericano y luego en Mundial con varios de los jugadores de la selección de la Sub 15 de 2009. Entre ellos repitieron Silva y Velázquez, logrando en ambos torneos el segundo puesto.



En 2013 Coito y su equipo tuvieron su segunda experiencia en Sub 17, con una generación en la que solo Mathías Suárez llegó (recientemente) a la selección mayor. El cuarto puesto en el Sudamericano de Argentina apenas le dio para clasificar al Mundial de Emiratos Árabes, en donde quedó eliminado en cuartos de final con el futuro campeón, Nigeria.

El inicio en la Sub 20.

Con varios de esa generación tuvo revancha en 2015 en Sub 20, terminando en el último escalón del podio en el Sudamericano jugado en Uruguay y luego eliminado en octavos de final del Mundial por Brasil, posterior subcampeón.



En su primera etapa en Sub 20 tuvo entre sus dirigidos a varios de los actuales jugadores de la mayor: Gastón Pereiro, Nahitan Nández, Marcelo Saracchi (solo en el Mundial), Mauricio Lemos, Erick Cabaco y, nuevamente, Mathías Suárez.

Los Panamericanos.

Apenas un mes después se hizo presente en Toronto para los Juegos Panamericanos con el plantel Sub 23. Entre ellos habían varios de los últimos Sub 20, como Lemos, Cabaco y Suárez, pero también otros tres que estuvieron brevemente bajo las órdenes de Coito y luego llegaron a la mayor: Federico Ricca, Michael Santos y Brian Lozano. Los tres jugadores no habían participado nunca antes de un torneo con una selección juvenil, pero fueron aToronto y llegaron a la mayor. Precisamente, los Panamericanos marcaron la primera medalla dorada en la era Fabián Coito.

La última Sub 20: el éxito y el cuarto puesto mundial.

La segunda coronación llegó casi dos años después. En febrero de 2017 con la Sub 20 ganó el Sudamericano en Ecuador, con una generación que repitió a Saracchi y tuvo a Rodrigo Bentancur como el otro jugador que luego llegaría a la mayor.



El último torneo de Coito fue el Mundial Sub 20 de 2017 de Corea del Sur, donde quedó en la cuarta posición al caer en semifinales por penales contra la futura subcampeona Venezuela. A Saracchi y Bentancur ya para el Mundial se sumó Federico Valverde.



Pero Coito sigue por un nuevo torneo, una nueva clasificación y nuevos talentos por desarrollar.



Los 12 que pasaron por Coito antes de la mayor.

Diego Polenta Dirigido en: Sub 15 Torneo: Sudamericano Club actual: sin equipo

Emiliano Velázquez Dirigido en: Sub 15 y Sub 17 Torneo: Sudamericano (ambas categorías) y Mundial (Sub 17) Club actual: Rayo Vallecano

Gastón Silva Dirigido en: Sub 15 y Sub 17 Torneo: Sudamericano (ambas categorías) y Mundial (Sub 17) Club actual: Independiente *Es el único jugador en jugar en Sub 15, Sub 17, Sub 20 y disputar un Mundial con la selección mayor de Uruguay.

Erick Cabaco Dirigido en: Sub 20 Torneo: Sudamericano y Mundial Club actual: Levante

Mauricio Lemos Dirigido en: Sub 20 Torneo: Sudamericano y Mundial Club actual: Sassuolo

Mathías Suárez Dirigido en: Sub 17 y Sub 20 Torneo: Sudamericano y Mundial Club actual: Defensor Sporting

Gastón Guruceaga Dirigido en: Sub 20 Torneo: Sudamericano y Mundial Club actual: sin equipo

Nahitan Nández Dirigido en: Sub 20 Torneo: Sudamericano y Mundial Club actual: Boca Juniors

Gastón Pereiro Dirigido en: Sub 20 Torneo: Sudamericano y Mundial Club actual: PSV

Rodrigo Bentancur Dirigido en: Sub 20 Torneo: Sudamericano y Mundial Club actual: Juventus

Federico Valverde Dirigido en: Sub 20 Torneo: Mundial Club actual: Real Madrid

Marcelo Saracchi Dirigido en: Sub 20 Torneo: Sudamericano y Mundial (dos Sub 20) Club actual: RB Leipzig