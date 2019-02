“Si frente a los obstáculos damos la batalla por perdida no tiene sentido ser dirigente”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Cumplió uno de los sueños de su vida al ser elegido como presidente del club de sus amores el 9 de diciembre de 2017.

Hoy disfruta de una sucesión de éxitos que van desde lo deportivo y social hasta lo institucional, pero con una premisa basada en la unidad del Consejo Directivo, un pilar fundamental para seguir creciendo y alcanzar una de la grandes metas: que la marca Peñarol se internacionalice.

Tras hacer la pretemporada en Miami, el aurinegro dio un gran paso y va por más. Jorge Barrera apuesta también a la profesionalización del club con el uso de la tecnología como estandarte, pero sabiendo que en cada paso que se da, se deben sortear todo tipo de inconvenientes típicos de un fútbol uruguayo en decadencia.

-¿Cómo se afronta un nuevo año con grandes objetivos?

-Con la misma seriedad y compromiso que el anterior, redoblando esfuerzos para ser cada día mejores. En 2018 hubo una serie de hitos deportivos, sociales e institucionales que nos fortalecieron desde todo punto de vista y uno de los más importantes fue internacionalizar la marca Peñarol.



-¿Hacer la pretemporada en Miami tuvo que ver con eso?

-Sin dudas. Fue algo más que positivo. A mí me gusta hablar de hechos y no de opiniones. Después de ir a Estados Unidos, nos llamaron cuatro operadores del exterior por entender que el número de personas que movió Peñarol en Miami y el nivel de profesionalismo, hacen que el club esté dentro de una grilla de espectáculos internacionales. Por eso creemos que la marca Peñarol en el exterior tiene que crecer y mientras el año pasado fuimos nosotros los que buscamos contactos, seminarios y charlas para generar vínculos, ahora tenemos ofrecimientos, pero hay que ver muchos factores con respecto a lo que pasa en Uruguay. Si yo sé cuándo empieza y termina un torneo, puedo programar con tiempo porque el mundo de las grandes ligas no improvisa.



-¿Hacer contactos en el exterior y chocarse con la realidad local no genera desazón?

-Las adversidades y dificultades no pueden detener el pensar en grande, el hacer cosas y generar hechos de relevancia para el bien del fútbol. Si frente a determinadas dificultades nos quedamos en el diagnóstico y el lamento, lo único que generamos es que esa situación persista, pero si a pesar de todo eso tenemos actos de grandeza que nos ayuden y permitan superar la chacra, ahí vamos a ser todos mejores. Y ese es un gran objetivo que nos pusimos en Peñarol: actuar con grandeza. Ante la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tratamos siempre de unir las partes sin apartarnos de un camino claro que es el de la profesionalización de la gestión. Yo siempre digo en el Consejo Directivo del club, y esto también aplica para la AUF, que hay que dejar de pensar en las próximas elecciones y pensar en las próximas generaciones. Esa es nuestra guía de conducción con un rumbo y objetivo claro, con firmeza en las decisiones.



-¿Y qué pensás cuándo salís del modelo de gestión del club y te topás con las cosas que pasan en la AUF?

-Todos estos últimos episodios han atentado con lo que se requiere en cuanto a estabilidad y previsibilidad. Eso es complicado. Pero hay que reconocer que en Uruguay se ha mejorado sustancialmente en materia de seguridad. Nuestra comisión se profesionalizó y la gestión apuntó a tener coordinación con todos los actores públicos. Se dejó de lado el debate acerca de quiénes eran los responsables y quienes no para comenzar una nueva etapa de relacionamiento. Pero la seguridad es una elemento más, que es fundamental pero no único. Después hay muchos otros factores como el de la previsibilidad. Si queremos que la familia utilice su tiempo libre yendo al fútbol no solo hay que brindarle seguridad sino también certezas con fechas de los partidos, escenario y hora. Por eso considero que desde nuestro lugar en Peñarol tenemos que seguir aportando para que el producto fútbol mejore.

La mística de un club grande El momento actual de los aurinegros "Peñarol tiene una mística ganadora importante que hace que todos los peñarolenses estemos hoy muy contentos con el momento deportivo, a nivel local. Eso nos debe llevar a nuevos desafíos, pero para llegar a esto pasamos por muchas dificultades”.

-¿Y cómo se hace para mejorar un producto tan golpeado en los últimos tiempos?

-Toda esta problemática que se vive y estamos atravesando nos tiene que interpelar para ver cómo nos superamos. Si frente a los obstáculos damos la batalla por perdida no tiene sentido ser dirigente de fútbol. La realidad no la podemos desconocer, pero el norte y la agenda son cosas que las tiene que fijar la institución y yo como presidente de un club tan grande como Peñarol tengo que estar alejado del lamento para pensar en grande junto al Consejo Directivo y hacer que las cosas sucedan, que no queden en una simple declaración.



-Una de las metas de este mandato es hacer de Peñarol un verdadero club deportivo. ¿Estás conforme con la inclusión de otras disciplinas?

-Después de 21 años volvió el básquetbol y fuimos campeones invictos. Ahora el objetivo es el Metropolitano para lograr la meta de llegar a la Liga Uruguaya en este período de gobierno. Es un lindo desafío y hay que remarcar el apoyo de la gente que alentó y se comportó a la altura del club. El fútbol femenino logró otra vez el torneo alcanzando el bicampeonato y jugará la Copa Libertadores gracias al gran trabajo de otro grupo de colaboradores, el fútbol sala también tuvo una gran temporada al igual que el handball femenino y el fútbol para ciegos que nos regaló el tercer puesto en la Copa Libertadores de esta modalidad. Son varios hechos que marcan que el club no solamente obtuvo logros deportivos en fútbol, que es el centro de la actividad, sino que estamos cada día más atléticos y creciendo con dos pilares para tranquilizar al socio: primero los deportes anexos tienen que ser autosustentables y competitivos a la altura de Peñarol, algo que se logró porque fuimos campeones en todo.

Jorge Barrera en el Estadio Campeón del Siglo de Peñarol. Foto: Leonardo Mainé.

-¿Cómo se logra esa autosustentabilidad?

-Con la participación de los sponsors y con la unificación de la marca. Todos los deportes compitieron con la misma indumentaria oficial del club. Parece un dato no menor pero no lo es y significa que hay una comercialización en todos los niveles. El club le ha dado importancia a todas las actividades en las que sale a la cancha la camiseta de Peñarol.



-Otro punto importante de tu gestión es la unidad en el club. ¿Cómo se logra esto?

-Tenemos gente de todos los sectores que participaron de las elecciones con transparencia, apertura y acceso a la información. Peñarol es uno solo. Y esto no quiere decir que no haya discusiones fuertes, matices ni debates. Los hay. Pero la unidad real tiene que partir desde la pluralidad y a eso apuntamos a la hora de tomar decisiones.

La unidad que se pregona en esta gestión Las acciones en el Consejo Directivo “Un hecho importante dentro de la unidad es que los 11 consejeros tienen tareas concretas y al tenerlas implica cierta responsabilidad frente al resto de los demás integrantes del Consejo Directivo”.



-¿Cuánto vale haber podido mantener el plantel?

-Fue clave y lo pudimos hacer por segundo año consecutivo. De 11 titulares mantuvimos 10 y estamos por cerrar el reemplazo del jugador que se fue. Lo que buscamos es estabilidad, un rumbo claro y continuidad para tener frutos a largo plazo con la ratificación de una decisión política que se tomó en diciembre de 2017.



-¿Qué importancia tiene esto para lo internacional?

-Yo creo que un buen presidente no es el que sabe de todos los temas sino el que escucha a quienes más saben. Tanto el cuerpo técnico como la gerencia deportiva nos pidieron mantener el plantel, demostraron con hechos que no era un pedido cualquiera. Salimos campeones. Sabemos que estamos en el debe en lo internacional pero con varias acciones institucionales dentro de la gestión, apuntamos a hacer el mejor papel posible.



-¿Cómo imaginás a Peñarol tras culminar tu mandato?

-Lo imagino consolidando la incorporación de tecnología en la gestión que es hacia donde va el mundo de hoy, con una reinternacionalización e inserción del club en el mundo que nos haga estar presentes en los grandes eventos y lo imagino también con un fuerte sentido de unidad, fraternidad y confianza, algo clave para el crecimiento. Si un hincha de Peñarol mira a otro con resentimiento por tener discrepancias, nunca podremos dar un salto institucional.

El éxito es deportivo y también institucional

“En lo social hicimos una campaña de donación de sangre con el Ministerio de Salud Pública, se realizó el primer Día del Hincha en el Campeón del Siglo abriendo las puertas de nuestra casa, la 5k que otra vez fue un éxito y en lo institucional se realizaron diferentes acuerdos económicos, se lanzó la Ciudad Deportiva y estamos teniendo una fuerte presencia internacional, a punto tal que el 20 y 21 de febrero voy a representar a Peñarol en un Foro Mundial Antipiratería y los efectos nocivos que tiene para los actores del fútbol”.

Una agenda de temas comunes con Nacional

“Tenemos una agenda de temas comunes porque la previsibilidad nos afecta a todos. Mientras Peñarol ya hizo la pretemporada en el exterior, Nacional va por ese camino y en ese sentido tenemos que tener las fechas y las reglas de juego bien claras. También somos conscientes que mañana seremos rivales pero el lunes tenemos una agenda que seguir como los ingresos genuinos, el déficit y otros aspectos. No hay que tener miopía, hay que pensar en grande, en acciones que generen ingresos a dos instituciones”, dijo Jorge Barrera.