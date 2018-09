Frascarelli necesitaba sentirse importante y encontró lo que buscaba en Guayaquil City

Damián Frascarelli llegó a Ecuador hace un año y medio. Salió de Peñarol con la intención de jugar y de sentirse importante. Si bien cuando llegó por segunda vez al equipo aurinegro, en 2015, lo hizo sabiendo que su papel sería apoyar a un entonces muy joven Gastón Guruceaga y lo cumplió, llegó un momento en que necesitó atajar más. “Estoy muy contento, encontré un lugar que tiene confort y comodidad, y sobre todo mucho respeto. Se me dio todo para disfrutar del momento”, contó el arquero desde su casa ubicada en Samborondón, una zona privilegiada de Guayaquil.

Cuando llegó a Ecuador, el equipo se llamaba River Ecuador, pero hace un año se transformó en Guayaquil City. “Querían cambiarle todo, el nombre, el color de la camiseta y que se identificara con la ciudad. Acá hay mucha rivalidad entre los equipos de la altura, de las sierras, y los del llano. Estamos en la misma ciudad de dos potencias deportivas como Barcelona y Emelec, pero somos un club diferente, tranquilo, que apuesta a la familia, a otro tipo de público. Y hasta los hinchas de Barcelona y Emelec le tienen simpatía a nuestro equipo”, relató Frascarelli.

“Desde el punto de vista institucional el club levantó muchísimo. Hubo una apuesta fuerte económica y de marketing, pero lamentablemente en lo deportivo este año no hemos podido ir de la mano de todo ese crecimiento. Estamos en las últimas posiciones y es una lástima por lo que es el club y por lo que nos brinda a nivel de infraestructura. Tenemos todo para entrenar en un buen complejo deportivo, gimnasio propio, tenemos nuestro estadio, se nos paga al día y cobramos premios por partidos ganados. Y concentramos en un hotel. Institucionalmente, está muy bien el club, en lo deportivo no tanto ”, reconoció el arquero.

Amor. Con Victoria, la ucraniana modelo y presentadora de televisión.

En su primer año, el equipo terminó a un punto de Liga de Quito que fue el último en clasificar a la Copa Sudamericana. De todas formas, como en Ecuador, al igual que en otros países, se formó la Liga Profesional, este año no hay descenso porque necesitan que suban cuatro equipos más. Esto favorece a Guayaquil City, que espera recuperarse del mal momento futbolístico.

“BICHO”. “No tenía mucho conocimiento del fútbol ecuatoriano, salvo lo que se veía en las copas, pero encontré un fútbol muy atractivo. Muy competitivo y difícil donde hay una gran diferencia entre los grandes y el resto. El torneo es muy largo, son 44 fechas y no se para desde enero a diciembre”, contó el exaurinegro sobre lo que encontró en su nuevo destino. “El futbolista ecuatoriano es un privilegiado desde el punto de vista físico. Hay muchos jugadores rápidos y potentes, aunque capaz que les falta afinar un poco lo técnico y táctico. Quizás por eso los entrenadores uruguayos sobresalen tanto acá. Les hace falta ser un poco más bichos a la hora de jugar”, explicó.

Quizás por eso no extraña que el arquero se haya convertido rápidamente en el capitán del Guayaquil City. “Soy el capitán, me renovaron por tres años más. Desde el momento que me contaron lo que era el proyecto del club acepté con los ojos cerrados. Me siento muy cómodo, se me respeta y se me escucha. Esta bueno tener un lugar así. Igual siempre quiero más y me gustaría pasar a un grande de acá o salir al exterior. Por eso esta estabilidad no me lleva nunca a conformarme. Pero no puedo decir nada y estoy muy contento en el Guayaquil City”, dijo quien necesitaba un cambio así.

“Quería salir de Peñarol porque quería jugar, eso fue lo primero que puse en la balanza. Tenía que jugar y necesitaba tranquilidad por más que disfruté ese año y medio de Peñarol, aún sin jugar o jugando muy poco. Pero el último semestre fue complicado, hubo muchos problemas y no nos fue bien deportivamente. Quería estar tranquilo y poder hacer bien mi trabajo. Necesitaba alejarme un poco de todo y disfrutar del fútbol y de la vida”, relató el arquero quien no jugó el último partido del Guayaquil City porque estaba con una molestia en la espalda y era en Ambato por lo que debían viajar seis horas en ómnibus, pero reaparecerá esta tarde frente a Barcelona, el equipo dirigido por Guillermo Almada que lidera el torneo.

Padre. Con su hijo Tiziano a quien mucho extraña.

Compromiso. Frascarelli acaba de comprometerse con la modelo y conductora de televisión ucraniana Victoria Turusha. Están en pareja hace siete meses y hace uno que se comprometieron. “Otra de las cosas que le agradezco a Ecuador es que aquí conocí a quien hoy es mi pareja. Estamos muy contentos y disfrutando de la convivencia”, relató feliz.

Ambos son figuras públicas en Guayaquil y allá la farándula y los escándalos se consumen mucho. “La conocí con ese trabajo y tuve que aceptarlo como ella hace con el mío. Los dos ambientes son medio jodidos, pero nosotros tratamos de no exponernos mucho y hacer la nuestra en casa”.

Lo que más extraña el arquero es a Tiziano su hijo de casi cinco años. “Es lejos y se hace muy difícil, pero ya pudo venir dos veces y además tenemos contacto diario por videollamadas. En diciembre voy a Uruguay a pasar las fiestas y voy a volver a estar con él”.

En el viaje, Victoria conocerá al resto de la familia, incluida la mamá de Damián, quien se hizo famosa por defender a su hijo en un programa radial. Es más, después de eso el arquero hizo una publicidad para el día de la madre. La señora parece ser de armas tomar, pero ya conoció a Victoria por videollamada y parece que la ucraniana consiguió el visto bueno de su suegra.

guruceaga Amistad por Whatsapp Damián Frascarelli, Gastón Guruceaga y Thiago Cardozo tienen un grupo de Whatsapp por donde continúan con su amistad. "Estamos siempre en contacto y nos apoyamos a pesar de la distancia. Gastón está pasando un momento medio complicado, pero es muy joven y tiene grandes condiciones, va a salir adelante", aseguró Frascarelli.