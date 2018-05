Franco retiró sus zapatos del Tróccoli

El tema de Maureen Franco sigue sin definirse. Tras las dos horas de reunión que mantuvo el futbolista el lunes en el vestuario del estadio Tróccoli con el presidente del club, Alfredo Jaureguiverry, no se llegó a ningún acuerdo. El titular quedó en llamar esa misma noche al delantero, pero no lo hizo.



Ahora deben volver a reunirse para tratar de llegar a un acuerdo sobre la rescisión del contrato del jugador, que finaliza el próximo 31 de diciembre. Y hay deudas del club.



El titular de los albicelestes no da por cerrada la puerta y dice que aún no se puede descartar que Franco siga en el club. Sin embargo, tras el encuentro entre ambos, Maureen pasó por la utilería y retiró sus zapatos. Un claro signo de que no seguirá en el club.



Por otra parte, el autor de los dos goles clásicos escribió en su cuenta de Facebook una carta de despedida. “Siempre lo dije, y ahora que me toca despedirme lo repito: Cerro tiene algo especial y se hace querer desde la primera vez que pisás el Tróccoli. Hoy me toca despedirme, cerrar este ciclo en este hermoso club, en esta hermosa institución y créanme, no es nada fácil, pero en este momento siento la necesidad de disfrutar un poco de mi familia, esa que me banca las caras largas cuando las cosas no salen”, escribió el goleador.