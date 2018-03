Franco Martínez se ganó la confianza en La Paz

Guzmán Pereira es el habitual suplente de Cristian Rodríguez. Es más, en el único partido que no jugó el “Cebolla” en este Torneo Apertura, fue el exvolante de Wanderers quien se adueñó de ese lugar.



De todas maneras, pensando en el duelo frente a Cerro donde Peñarol no tendrá a su capitán -quien se fue con la selección- Pereira tiene competencia. Esta disputa es mano a mano con un juvenil aurinegro: Franco Martínez. No es la primera vez que su nombre aparece en escena. Es del agrado del técnico, de los dirigentes y de los hinchas, sobre todo porque es de la casa, pero también porque tiene muy buenas condiciones y ya las ha demostrado.



Está claro que para Ramos no era ningún desconocido, pero con los minutos que tuvo Franco Martínez en La Paz, ante The Strongest, habrá empezado a considerar la chance de que mañana entre en el once inicial.



El joven mediocampista, de 19 años, no ha tenido minutos en el Torneo Apertura, pero sí jugó en el Campeonato Uruguayo 2017. En dicha competencia disputó 105 minutos repartidos en siete encuentros y en todos ingresó desde el banco de suplentes.



Martínez se presenta como un jugador con mucha marca, buena velocidad y excelente entrega de pelota, lo que sin duda es importante en este Peñarol que siempre intenta jugar por el piso y que a eso le ha sacado mucho rédito.



El otro cambio, debido a que Guillermo Varela también se fue con la selección, es el ingreso de Mathías Corujo al lateral derecho.



En resumen, la del mediocampo sería la única duda para mañana, ya que el once formaría de la siguiente manera: Dawson; Corujo, Formiliano, Arias, Hernández; G. González, Gargano, Franco Martínez o Pereira, Canobbio; M. Rodríguez y Fidel Martínez.