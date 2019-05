Franco Israel: "Estoy viviendo el sueño de todo niño uruguayo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Estoy viviendo el sueño de todo niño y joven uruguayo", dijo Franco Israel, el arquero de la Juventus de Italia que tendrá el privilegio de custodiar la valla de la Celeste en el debut frente a Noruega por el Mundial Juvenil Sub 20 de Polonia 2019.

En diálogo con 100% Deporte (Sport 890), Israel -anunciado desde hace días por Ovación como guardameta del estreno- indicó que está "un poco ansioso. Esperando el debut".

Adaptado a sus compañeros, el exfutbolista de Nacional reveló que podría decir que "después de jugar los 90 minutos con Senegal y el primer tiempo contra Estados Unidos" hubo un acople adecuado con Ronald Araújo y Bruno Méndez. "Nos entendimos bien".

Israel va a afrontar "con la máxima responsabilidad posible este desafío mundialista porque es un sueño. Todo niño y joven de Uruguay quiere vestir la camiseta celeste y mucho más en un Mundial".

Sobre su realidad en la "Vecchia Signora", el futbolista uruguayo comentó: "Cuando arranqué me costó un poco adaptarme al idioma y no pude tener muchos minutos. Esta segunda mitad del año ya tuve más continuidad. Estoy jugando en la Primavera, lo que vendría a ser una Sub 19 de la Juventus. Aunque este año se implementó un Sub 23 para competir en la Serie C, como el Primavera tiene hasta tres cupos pasados un año, en un principio seguiría jugando ahí".

Está agradecido con Rodrigo Bentancur, porque le facilitó mucho las cosas. "Los dos somos de Nueva Helvecia y jugamos en Artesanos. Tuve mucha suerte de que él estuviera ahí".

En lo que respecta al estreno ante Noruega, Israel comentó: "Ya vimos un video en el que repasamos jugador por jugador. Son fuertes, altos, tienen zagueros y delanteros corpulentos. Manejan muy bien la pelota quieta y su capitán es de los mejores en el juego aéreo. Por algo están acá".