Francisco Ginella será el tercer uruguayo en jugar en Los Angeles FC

Francisco Ginella será nuevo jugador de Los Angeles FC a partir del año 2020 y así dejará Wanderers luego de dos años en el club, anunciaron este lunes a la vez los equipos de Estados Unidos y Uruguay. El bohemio anunció que el acuerdo es por el 75% de la ficha (derechos económicos) y firmará un contrato por cuatro años con el club de California.

Así el volante central se transformará en el tercer jugador uruguayo en formar parte del equipo que nació en 2014 y compitió por primera vez en la Major League Soccer (MLS) en 2018. Los otros dos son Diego Rossi, que llegó al club para sus comienzos, y Brian Rodríguez, que arribó en octubre de este año.

Los Angeles FC fue el mejor equipo de la MLS durante la temporada regular, con lo cual clasificó a los playoffs como el número 1. Pero, luego de superar en las semifinales de la Conferencia Oeste a Los Angeles Galaxy de Zlatan Ibrahimovic (quien se fue el equipo), cayeron en la final de conferencia contra el Seattle Sounders de Nicolás Lodeiro que finalmente fue campeón de la MLS.

"Pancho" Ginella, que cumplirá los 21 años el 21 de enero de 1999, jugó dos temporadas en el equipo bohemio, debutando el 15 de abril de 2018 contra Racing (victoria 3-2) y tomando finalmente un lugar en el once titular para la temporada que llegó este domingo a su fin. Tiene 32 partidos en Primera División, un gol hecho contra Plaza Colonia (en el Prandi) y un encuentro disputado por Copa Sudamericana en abril.

Además, el volante de elegante juego tiene varios partidos en las selecciones juveniles uruguayas, habiendo jugado el Mundial Sub 20 de Polonia 2019 y disputando el torneo de fútbol en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 (categoría Sub 22). También forma parte de la lista de 25 jugadores para iniciar los entrenamiento para el Torneo PreOlímpico (Sub 23).

"Con apenas 20 años, Francisco aporta una experiencia significativa a nivel profesional y en las selecciones juveniles", analizó John Thorrington, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Los Angeles Football Club. "Como club, nos entusiasma sumar a un jugador de su calidad y potencial, y tenemos confianza en que Francisco demuestre que puede ser una gran incorporación para LAFC de cara a nuestra tercera temporada", agregó.

🤝🏽 Francisco Ginella, centrocampista Bohemio y de la selección Uruguaya 🇺🇾 fue transferido a @SomosLAFC 🇺🇸. Se vendió el 75% de la ficha y su contrato será por 4 años.



¡Gracias @Pancho_Ginella 🎩! ¡Hasta la próxima! pic.twitter.com/VsE8ISQl5I — Montevideo Wanderers (@mwfc_oficial) December 16, 2019

"¡Gracias "Pancho" Ginella! ¡Hasta la próxima!", tuiteó el club del Prado junto con el emoticón de un sombrero de mago, uno de los apodos del juvenil durante el último año en el cual fue una de las figuras del equipo, que finalizó décimo en la Tabla Anual.