Francisco Ginella debutó en Los Ángeles que ganó con gol de Brian Rodríguez

La temporada 2020 trajo consigo un nuevo refuerzo uruguayo para Los Ángeles FC. Luego de que llegara Diego Rossi y de que arribara Brian Rodríguez, fue Francisco Ginella quien comenzó a lucir la casaca del equipo angelino.

Luego de su participación en el Preolímpico Sub 23, "Pancho" ni regresó a Uruguay ya que desde Colombia viajó derecho a Estados Unidos donde hizo su estreno como jugador de Los Ángeles.

El mediocampista, con la número 8 en la espalda, fue titular en lo que fue el triunfo de su nuevo equipo por 3-1 ante Toronto donde hubo gol uruguayo ya que anotó Brian Rodríguez.

Para el volante surgido en Peñarol fue la tercera anotación en cuatro partidos de pretemporada tras los convertidos ante New York City y Dallas, lo que lo transforma en una pieza importante para una temporada oficial que para los angelinos inicia el próximo 19 de febrero.

Dentro de seis días, los dirigidos por Bob Bradley afrontarán el partido de ida de la fase previa de la Concacaf Champions League donde le tocará cruzarse con León de México.

Tras su estreno en Los Ángeles, "Pancho" Ginella conversó con la prensa y aseguró: "Las instalaciones son impresionantes y me recibieron de muy buena manera. Con los compañeros me saco el sombrero y en la cancha me ayudaron un montón. Jugar 80' fue muy positivo, el partido con León es dentro de pocos días y quiero estar a la orden".