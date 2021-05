Francisco Duarte: "Al único lugar al que podía dirigirme era a la ventana"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Francisco Duarte, el mediocampista de Rentistas que debió ser rescatado por los bomberos del Hotel de las Américas en Buenos Aires, contó que la gente le alentaba a aguantar y que al final, tras el rescate, lo aplaudían. El futbolista uruguayo dijo que se despertó en la madrugada por los ruidos que vinieron de la habitación de al lado y que el único lugar para el que podía dirigirse era el de la ventana.

En su diálogo con Último al Arco (Sport 890), Duarte contó que debido al coronavirus no sintió el olor a quemado hasta que se arrimó a la puerta de su habitación, pero que al encender "la linterna del celular vi el humo".

"Cuando voy a la puerta de la habitación siento el olor a quemado. Y al abrirla vi que había mucho humo negro y sentía el calor. Todo fue muy rápido. Quise ir al baño y no podía. Fui hacia la ventana y la abrí. Allí hay como una cornisa y eso me permitió salir y apoyarme con las rodillas en ese marco y tomarme de la ventana con las manos", añadió en su narración Duarte, quien agregó que en ningún momento entró en crisis.

"Arrodillado en el escalón que había pegué gritos y ahí empezó a salir la gente de los edificios aledaños y del propio hotel. Malrrechaufe y Rodales me gritaban de abajo y la gente también para que aguantara. Entre la llegada de los bomberos y el momento que empezaron a trabajar habrán pasado unos 30 minutos", contó Duarte.

La tarea de los profesionales fue lo que lo puso un poco más nervioso. "Se metieron dos bomberos: uno a la habitación de al lado y otro a la mía. El que vino hacia mi ventana fue el que me empujó para que entrara en la grúa que tenía a otros tres bomberos. Y la grúa no estaba tan cerquita y ellos, que me tenían sostenido con una cuerda, me decían 'tirante para adentro'. Antes que ellos vinieran yo estaba quietito, agachado para que no me llegara el humo, pero sin tener que saltar".

Finalmente, Duarte señaló que "cuando estoy bajando recién me doy cuenta de la situación que estaba viviendo".