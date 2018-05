Francescoli: "Uruguay tiene algo en esta época que no tenía antes: más fútbol"

Con 56 años y mucho fútbol vivido, Enzo Francescoli es una referencia más que atractiva para iniciar este ciclo. Exquisito jugador uruguayo que dejó su impronta en River, donde hoy se desempeña como mánager, tiene muchos lazos de unión con la Argentina. Incluso, padeció con la selección de su país, en el Mundial de 1986 , una situación parecida a la que sufrió la selección dirigida por Jorge Sampaoli en el reciente amistoso con España: la derrota por 6-1 con Dinamarca. Un motivo más para conocer la mirada de...



-¿Cómo te gusta que te presenten: exjugador o dirigente?

-Exjugador. De hecho, siempre Gallardo o algún amigo de la secretaría me dicen "arreglá vos que sos dirigente" y les digo que no, que no soy dirigente. Busqué algo que me gusta hacer, que es lo de mánager o secretario deportivo. Para colaborar en una parte importante del fútbol, que no es tan importante como la de DT, pero que conlleva tiempo y estrés. Sí tiene responsabilidades, pero en el día a día es más tranquilo. Lo que tiene Argentina es que cada 6 meses entrás en una compulsa nueva de compra-venta de jugadores, en la que competís constantemente con otros. Pero la verdad que es divertido, me gusta, siempre lo imaginé.



-Jugaste dos Mundiales, uno de ellos muy importante para nosotros: el del 86. Hiciste un gol de penal en un partido que Uruguay perdió 6 a 1 con Dinamarca. Hace poquito, la Argentina perdió por el mismo resultado con España . Esas cuestiones, ¿se dan en un partido? Porque tantas diferencias.

-Son atípicas. Si juegan 10 partidos más no pasa eso. Ese día yo sentí mucha decepción. Recuerdo que después del tercer gol, como yo jugaba de punta y sos el que movés en el medio, cada vez que sacaba decía "uy, que me trague la tierra". Iba a ser difícil de superar y mucho más en un Mundial. La Argentina tendrá casi 70 días para superarlo, pero en un Mundial tenés 72 horas. No quedamos eliminados, pero es un golpe duro. Cuando tomás distancia, lo primero que decís es "qué tontos que fuimos en no cerrar el partido cuando estábamos 2 a 1", pero es difícil manejarlo en el momento. Creo que el único que lo podría manejar, y no sé hasta qué punto porque nunca estuve en ese lugar, es el técnico, hablando en el entretiempo, por ejemplo. Pero viendo lo que le pasó a la Argentina con España y a River con Lanús en la Copa, digo que hay momentos que son cruciales.

-¿Y a nosotros cómo nos ves? ¿Qué nos pasa que no podemos armar una selección alrededor del mejor jugador del mundo?

- Creo que el argentino está acostumbrado en su vida a querer tener todo de un día para el otro.



-¿Y eso por el estilo de vida que tenemos? Porque la vida en Buenos Aires no es la misma que en ciudades más tranquilas.

-Sí, por eso. El tipo que vive en las ciudades grandes no es el mismo que el del interior. Y futbolísticamente es un drama, porque este sentir que tiene el argentino de que todo lo quiere ya lo une con la pasión que genera este deporte. Y es una locura. Entonces, si no sale bien, no está bien, y si sale bien, aunque esté mal, está bien. No hay un plan a largo plazo, no se sostiene una idea. En mi rol, lo que más les he planteado a los dirigentes es mantenernos en un concepto, en una idea. Me acuerdo cuando me decían que Gallardo firmó por cuatro años y reflexionaba sobre si se iba. Rodolfo D'Onofrio me preguntaba: "¿Qué hacemos?". Y le decía que esperara a que se decidiera.



-¿Pero eso se puede traspasar a la selección, que es de jugadores dispersos?

-Eso depende. Vos cuando vislumbrás un cambio lo podés hacer si tenés una posibilidad. O sea, yo creo que esto podrá pasar el día que a la AFA llegue alguien que realmente tenga un plan. Y después discutimos si está bien o no.



-Parece que este puede ser el plan, porque a Bauza prácticamente se lo invitó a irse y vino Sampaoli.

-Sí, Chiqui Tapia dijo que Sampaoli está más allá de lo que pase en este Mundial, y está bien.



-¿Cómo lo definís a Sampaoli? Viste que nosotros encasillamos por todo lo que nos marcó de Bilardo o Menotti y queremos ubicarlo en alguno de los dos casilleros.

-No lo conozco tanto. Creo que esto que pasó con España debe haberle servido, y mucho, porque lo golpeó justo previo al Mundial.



-¿Vos creés que contra España Sampaoli murió con la suya?

-Yo creo que es un buen entrenador, pero quizá tiene errores, desde mi punto de vista, en seguir una línea que él tiene del juego y que por ahí no está dada por los intérpretes.



-¿O todavía no encontró los intérpretes? Porque de un partido pasamos de Paredes a Mascherano-Biglia.

-Sí, o quizá no tiene mucho tiempo de laburo. En la selección tenés cinco días y el tipo hace 10 meses que está, es entendible, pero yo vi a un tipo que dijo "yo juego de tal manera", hablo de la táctica, y para mí no lo hizo bien. Por ejemplo: jugó contra Uruguay con dos carrileros y a dos los hizo debutar y los laterales uruguayos te esperan con los brazos cruzados, porque es un fútbol que está acostumbrado a retroceder, y él jugó igual de esa manera. Entonces yo creo que hoy, o quizá con el tiempo y con este resultado de España, Sampaoli por ahí dice "hay cosas en las que yo debo ver bien cuáles son mis intérpretes".



-Ahora, si yo lo miro del otro lado, y varío depende de las circunstancias y de lo que expongan los rivales, ¿no es como que el equipo nunca termina de tener identidad?

-Si vos contra España jugás con tres tipos en el medio que, en líneas generales, para el fútbol de hoy son lentos, no le vas a sacar la pelota aunque tu intención sea esa. Por eso, cuando vos tengas la pelota, lo mejor es contar con gente que la maneje mejor y así el otro la va a tener menos. No sé, estamos hablando de futbol. Después hay que estar ahí, no es solo un tema de mi táctica. A veces está bueno también ver qué es lo que vos tenés para contrarrestar al rival. Eso, y no lo digo porque esté en River y yo lo haya traído, es una ventaja que tiene Gallardo sobre otros técnicos. Gallardo analiza el partido, pero maneja una idea táctica con lo que tiene. Entonces, hablando de Sampaoli, por ahí creo que estos resultados te dan un cimbronazo.



-¿Qué hacemos con Messi? ¿Quién creés que puede ser el Francescoli de Messi? ¿Dybala?

-Si yo hubiera jugado con Messi habría sido el placer más grande de mi vida. Si me superpongo con Messi, me acomodo, pero yo quiero jugar con Messi. Aprendo a hacer otra cosa. Porque si no me desperdicio yo y se desperdicia lo que quizá hubiera sido bueno de ver: a Messi y Dybala. Me acuerdo la época de si podían jugar juntos Crespo y Batistuta. Y sí, el tema es tratar de que el técnico les llegue con el diálogo justo y que uno de los dos se acomode. Esto de que se superponen jugadores que son cracks y que no pueden jugar juntos me parece que es por falta de diálogo.

Messi es el mejor jugador del mundo. Cristiano es más efectivo, pero son diferentes. Messi es todo lo que reuniría en un jugador de fútbol: es veloz, es fuerte, tiene imaginación, gambeta, hace cosas distintas, llega a 100 km por hora y abre el pie y la pone al lado del palo.



-Hay en la selección un tema mental también. Se padece el clima de la obsesión por el éxito, la deuda que tienen estos jugadores.

-Las ganas que tengan no son solo las ganas que tengan de salir campeón, sino hacer algo por esas ganas.

-¿La ves como candidata a Argentina para Rusia si se arma bien con Messi?

-Sí, para mí si Messi está bien puede ser campeona.



-¿Y esto de que sea su último Mundial? ¿Vos alguna vez jugaste con la idea de que es tu último partido?

-En la Copa América del 95 con Uruguay dije que me retiraba antes de empezar la copa, pero después volví porque en Uruguay hicieron toda una historia, juntaron firmas y terminé regresando, si no iba a ser peor. Y jugué un poco la eliminatoria. Pero no es fácil porque sabés que estás ante la última oportunidad. Ahora, durante los 90 minutos no pensás en eso. De hecho, Zidane pegó un cabezazo en la final de 2006 y estaba jugando el último partido... y no lo pensó. Messi quizá sí lo piense antes o después, pero durante es imposible.



-Messi tiene un comportamiento que parece que está inmune a todo.

-Creo que lo ha ayudado su carácter, Messi es así.



-¿Lo ha ayudado para ser el número uno?

-Sí, siendo un tipo con tanta exposición, si tenés el carácter de Messi es más fácil.



-¿Quiénes son tus cuatro candidatos para el Mundial?

-Tengo un tema del corazón con la Celeste, me encantaría que se diera. Uruguay tiene algo en esta época que no tenía antes: más fútbol. Pero a ver, me gustan la Argentina y Brasil de este lado del océano, y Alemania y España del otro. Después puede aparecer alguno inesperado, que aunque no llegue a ser campeón, sí haga un buen Mundial. Le pasó a Costa Rica y también a Uruguay.