Francescoli puso a Uruguay entre los candidatos a ganar el Mundial

Enzo Francescoli colocó a Uruguay entre los candidatos a ganar la Copa del Mundo y remarcó que esa posición la Celeste se la ganó por "un proceso de 12 años de buen trabajo y constancia" de Óscar Tabárez y por "los jugadores que hay" que son "importantes en las principales ligas de Europa".



Además, en diálogo con el diario La Tercera de Chile, Francescoli elogió a los compañeros que tuvo en la selección uruguaya, pero reconoció que le hubiese gustado jugar junto con Luis Suárez y Edinson Cavani.



A la hora de considerar a Uruguay dentro de la nómina de aspirantes a ganar el Mundial de Rusia, Francescoli dijo: "Hemos mantenido ya hace 12 años un estilo, una forma. El proceso del maestro cumplió 12 años y eso es sinónimo de buen trabajo y constancia. Por eso Uruguay es candidato. Por eso y por los jugadores que hay. Son los jugadores los que han mantenido a Uruguay arriba. Son importantes en las principales ligas de Europa. Saben a lo que juegan, lo que quieren y cómo lograrlo. Puede ser discutible el juego de Uruguay, si gusta más o menos, pero tiene claro su estilo y con eso ha logrado un cuarto lugar en Sudáfrica 2010 y la Copa América 2011. Todo esto da una perspectiva de optimismo para Rusia".



El actual director deportivo de River Plate de Argentina reveló que escuchar a Luis Suárez decir que lo tiene entre sus ídolos la origina una "tremenda sensación. Jugamos en una posición parecida. Es el mejor futbolista de los últimos años en el Uruguay y la verdad que lo único que me genera es orgullo personal. Para todos los uruguayos es un gran orgullo tenerlo a él, a Cavani y a toda esta generación".



Francescoli no rehuyó la posibilidad de jugar con la imaginación, ante la consulta de si le hubiese gustado jugar junto a Suárez y Cavani. "Seguramente diría que sí, cómo no. Pero estoy muy orgulloso de haber jugado con los compañeros con los que jugué cuando vestí la camiseta de Uruguay, todos grandísimos jugadores. Ahora desde el punto de vista de la ficción, sí. Claro que me hubiera gustado jugar con Luis Suárez y Cavani".



Finalmente, Francescoli marcó las diferencias que existen entre Luis Suárez y Alexis Sánchez. "Suárez es más delantero centro que Alexis. Es un referente de área natural, sabe jugar entre los dos centrales, es un goleador nato. Son tremendos jugadores, pero de alguna u otra forma tanto Alexis como Neymar jugaban cerca de Messi. Suárez no. Es un delantero clásico y eso le beneficia sobremanera. Se nutre mucho de Messi y del equipo en general. Está destinado a finalizar las jugadas. El Barcelona funciona así".