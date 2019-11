Francescoli: "Me alegra que Barcelona esté mirando a Gallardo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Enzo Francescoli, director deportivo de River Plate, remarcó que “no hay nada” respecto a una “posible” partida de Marcelo Gallardo al FC Barcelona, pero reconoció que como amigo personal del “Muñeco” se “alegra” de que un club de la importancia del Barcelona lo “esté observando”.

En declaraciones a TyC Sports, el director deportivo de River Plate dijo no tener mayor información de la que aparece en los medios. “Sé lo que leen todos y me alegra por la envergadura del club que lo está mirando, pero no hay nada cierto. Todos los años Gallardo hace una evaluación en diciembre y después toma la decisión de seguir, pero eso es muy personal de él y su grupo de trabajo. Por eso hay que dejar que las cosas sucedan”, afirmó Francescoli.

Igualmente, el “Príncipe” indicó que “hay que estar preparado para afrontar la decisión que vaya a tomar. Pasó cuando hace unos años Ramón (Díaz) nos dijo que se tenía que ir. Pero no pienso mucho en eso, sino que me hacen pensar mucho más los periodistas cuando me preguntan. No estoy pensando en lo que va a pasar en un par de meses, porque ni siquiera es mi decisión”, advirtió el director deportivo del actual campeón de la Copa Libertadores.