France Football canceló la entrega del Balón de Oro

El Grupo L'Équipe, al que pertenece la revista France Football, anunció este lunes que el Balón de Oro no se entregará a finales de 2020 por primera vez desde su creación en 1956 debido a las circunstancias excepcionales que rodean al mundo del fútbol por la pandemia del coronavirus.

"Porque un año tan único no puede, y no debe, ser tratado como un año ordinario. Porque no se puede comparar lo incomparable y porque no puede prevalecer la igualdad -a nivel estadístico y de preparación- de este título honorífico ya que no todos los aspirantes están en el mismo barco", justificó la revista en un amplio listado de argumentos que explican la decisión.

El hecho de que "solo enero y febrero" sirvan como baremo para juzgar y evaluar a los candidatos -por parte de un jurado cuya misión de observación "pueden haber tenido otras prioridades y emergencias que manejar"- es otro de los motivos que llevó a la revista a tomar la decisión por primera vez desde la creación del galardón, en 1956.

"No queríamos poner un asterisco indeleble a la lista de premiados. El paréntesis no nos encanta, pero nos parece lo más responsable y lógico", se agregó.

"En estos tiempos agitados, tomarse un descanso es un lujo y una necesidad inestimable. Lo hacemos para que el fútbol, ​​en su conjunto, recupere ímpetu e ímpetu, pasión y emoción", concluyó el comunicado.

Le Ballon d'Or, trophée individuel le plus prestigieux au monde, créé en 1956 par le magazine France Football, n'aura pas de lauréat cette année en raison de la crise sanitaire https://t.co/z63n2FLNQu pic.twitter.com/BUHVVuiV6G — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 20, 2020

Leo Messi y Megan Rapinoe, ganadores del Balón de Oro la temporada pasada (así como Matthijs De Ligt y Alisson Becker, ganadores de los trofeos Kopa y Yashin) tendrán un año más de 'reinado'.